Un comensal de ‘First Dates’ no se corta con su cita: «Te estoy viendo el pechito peludito»
José acudió al especial de perros con Noa, su perra de apoyo emocional, y terminó besando a Alfonso tras pedirle un "mordisquito" en el cuello
Una comensal de 'First Dates' , sobre su cita: "Parece que no va a terminar nunca"
El restaurante más famoso de la televisión abrió puertas a dos solteros que acudieron a su cita acompañados de sus perros, y entre ellos estaba José, que llegó con Noa. Pero Noa no es una mascota cualquiera: es su perra de apoyo emocional, tal y como contó en el programa, le ha ayudado mucho con el síndrome de Tourette que tiene, y que le provoca movimientos involuntarios. Su cita en First Dates era Alfonso, un soltero que también se presentó con su perro y con quien, curiosamente, resultó ser casi vecino, aunque nunca se había visto hasta ese momento. El flechazo fue inmediato ya que los dos se gustaron nada más verse. Y lo que empezó como una conversación muy sincera terminó convirtiéndose en una de las citas más subidas de tono de la noche, con piropos, un mordisco y hasta un beso.
Durante la cena, José le habló abiertamente de su síndrome. Le explicó que ha aprendido a convivir con él y que empeora cuando vive emociones muy fuertes, tanto positivas como negativas. Alfonso no pudo reaccionar mejor ante su confesión: «Eres especial», le dijo. «Es bonito ser especial», respondió José, visiblemente emocionado por sus palabras. A solas ante las cámaras, Alfonso confesó que valoraba mucho su sinceridad: «Lo ha compartido conmigo y lo valoro positivamente». Su historia también conmovió a las camareras del programa, dos hermanas que tienen TOC y que quisieron darle las gracias: «Nos hemos sentido muy identificadas contigo, también hemos sentido empatía, nos alegramos de que tu perra haya sido tu terapia, gracias por ser tan generoso y compartirlo». Con el ambiente cada vez más relajado y la complicidad entre ambos creciendo plato a plato, la cita iba sobre ruedas. Tanto que José decidió lanzarse sin ningún tipo de rodeos.
«Te estoy viendo el pechito peludito»
Cuando Alfonso le ofreció un poco de vino para brindar, José lo rechazó con una advertencia: «No quiero mezclar porque si mezclo te beso aquí mismo. Me gusta tu pecho, te estoy morboseando…». «Lo sé», respondió Alfonso. Y José insistió: «Te estoy viendo el pechito peludito».
A solas, Alfonso reconoció que intentaba frenarse: «Pienso en mi madre.» Pero en el momento más íntimo de la cena no pudieron contenerse. José pidió un «mordisquito» en el cuello y aprovechó para besarle.
En la decisión final no hubo dudas: se habían gustado tanto física como personalmente, así que habrá segunda cita.
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