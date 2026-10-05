Una comensal de ‘First Dates’, sobre su cita: «Parece que no va a terminar nunca la cita»

Susi, una costurera gaditana de 60 años que se define como «la revoltosa del grupo», volvió este viernes 2 de octubre al restaurante de First Dates, en Cuatro. No era su primera vez: ya había pasado por el programa hace tres años, pero no tuvo suerte, y quería volver a intentarlo porque le encantaría encontrar por fin el amor. Sin embargo, todo se torció nada más cruzar la puerta del restaurante. Cuando Carlos Sobera le preguntó si todo estaba bien, ella, con la mirada puesta en su cita, respondió con un «no» rotundo. Ya a solas ante las cámaras, la gaditana no se anduvo con rodeos: «Que me trague la tierra, porque es que no me ha entrado por ningún lado». Desde el primer minuto quedó claro que aquella cena iba a ser muy larga para ella. Y el tiempo terminaría dándole la razón.

Su cita era Juan Manuel, un conserje gaditano de 61 años que, al contrario que ella, se quedó «embobado» nada más verla. Pero el flechazo no fue recíproco, ni mucho menos. Susi se fijó primero en su estilismo, con camisa de colores y sombrero incluidos, que no le pareció el más apropiado para la ocasión: «La camisa muy bonita para los carnavales». Tanto le impactó que hasta le subió la temperatura: «Me ha dado una calor horrorosa», se quejaba la soltera. La conversación eso sí, fue más distendida de lo que cabía esperar, y los dos llegaron a hablar de fenómenos paranormales. Aunque Susi no entendió que, para él lo paranormal fuera una luz de su casa que temblaba sin llegar a apagarse.

«Parece que no va a terminar nunca la cita»

Juan Manuel intentó ganársela con humor y llegó a bromear con que había llevado un par de anillos para regalarle. Después le preguntó si había cumplido sus expectativas, y Susi, muy diplomática, contestó con un «así, así». En los totales fue mucho más clara: «Parece que no va a terminar nunca la cita».

El momento de pagar tampoco ayudó. Susi parecía esperar que la invitara, pero él le confesó que estaba «con el agua al cuello». Al salir ella le soltó: «¡No salgas corriendo!».

En la decisión final, Juan Manuel tenía claro que quería una segunda cita, pero Susi lo tenía igual de claro, ya que no repetiría con él en el terreno amoroso bajo ningún concepto.