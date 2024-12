First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se está convirtiendo en uno de los programas de televisión que más sigue dando de qué hablar en Cuatro. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más los solteros que no dejan pasar la oportunidad de acercarse hasta el restaurante más famoso de la televisión con la firme intención de intentar conocer a su media naranja. En una de las entregas más recientes hemos podido conocer a Bica, una soltera de 36 años de Rumanía pero afincada en Madrid. Entre otras tantas cuestiones, la comensal no dudó un solo segundo en reconocer que estaba profundamente enamorada de España. Por si fuera poco, ha desvelado que no es del todo exigente pero sí ha reconocido que, cuando ve a un chico, desde el primer instante sabe a la perfección si van a tener química o no.

Su cita para esa noche era Tomy, un cordobés que actualmente vive en Cáceres y que, entre otras tantas cuestiones, se define como un verdadero amante de la montaña. Ante las cámaras del equipo de First Dates, el soltero reconoció que es un apasionado de la naturaleza. Hasta tal punto que le fascina perderse en ella durante muchas horas. ¡No le importa en absoluto! Nada más encontrarse por primera vez, la impresión de ambos fue bastante positiva. Mientras Tomy reconoció que las chicas con el pelo corto son su fetiche, ella ha hecho hincapié en que le fascina la melena rizada del soltero. Durante la cena, los dos no tardaron en darse cuenta que tenían muchísimas cuestiones en común. Entre ellas, y la más notable, su profunda pasión por el campo y por la naturaleza en general. De hecho, Bica se quedó sin palabras al saber que su cita tiene nada más y nada menos que dos ovejas.

Conforme iba avanzando la cita, los dos se dieron cuenta de que podrían estar frente a su media naranja. A pesar de todo, en un momento dado de la velada, hubo cierta tensión. Y todo porque Tomy mostró a la soltera la casa que está construyendo en la actualidad. Bica no solamente se quedó sin palabras, sino que sorprendió a su cita con su inesperada sinceridad: «Coño, si esto parece una chabola. ¡Esto es una chabola!».

Ante este comentario, el cordobés se limitó a comentarle que se trata de una casita en la que sigue trabajando, por lo que todavía queda mucho para disfrutar del resultado final. Ante las cámaras del equipo de First Dates, la soltera ha asegurado que no le importa mucho cómo se encuentre la casa puesto que se iría a vivir allí sin ningún tipo de reparo.

En la decisión final de First Dates, los dos dejaron muy claro que lo habían pasado en grande pero, a su vez, tenían muchos nervios a la hora de saber la opinión del otro. Tomy fue el primero en decir que le encantaría tener una segunda cita con Bica. Ella, tras unos segundos de tensión, también respondió de forma afirmativa. ¡El amor triunfó!