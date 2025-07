La realidad supera la ficción: el dinosaurio de Toy Story vivió hace 280 millones de años

El dinosaurio de Toy Story vivió hace 280 millones de años, algo que quizás te sorprenda, la realidad supera la ficción. Los que nacieron hace unas décadas fueron los primeros niños que vieron una película con unos efectos en 3D que cambiaron la forma de hacerlas. Pasamos de esos dibujos animados que nos habían robado el corazón a una manera de conseguir ver un cambio de ciclo que puede ser clave.

Esa tecnología digital que se convirtió en un cambio de rumbo que puede ser clave en estas próximas jornadas. Por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos que estamos ante una película que hizo historia y que, además se basa en la historia más auténtica. Ese dinosaurio que vimos en forma de juguete en realidad estuvo presente sobre la faz de la tierra hace miles de años. De tal forma que se ha convertido en un referente que quizás hasta ahora no habíamos ni imaginado que fuera una realidad. Estamos ante una serie de cambios destacados que pueden acabar convirtiéndose en una realidad que llega desde el pasado. La realidad supera a la ficción si nos fijamos en este nuevo descubrimiento.

Supera a la ficción la realidad

Estamos ante una serie de novedades que puede acabar siendo la que marcará un antes y un después en estos días que podemos empezar a considerar determinados cambios de ciclo. La ciencia nos descubre una forma de descubrir las películas que puede sorprendernos.

Interpretamos el pasado. No es más que una aproximación que podemos hacer de tal manera que descubriremos un plus de buenas sensaciones. Hasta la fecha no sabíamos que podríamos saber con exactitud. Realmente debemos empezar a pensar en un destacado cambio que nos puede llegar en cualquier momento.

Cuando vemos que los resultados se parecen tanto a la realidad, nos damos cuenta de la importancia de gestionar correctamente algunos elementos que tenemos por delante. Por lo que, habrá llegado ese momento de apostar claramente por una serie de cambios que serán fundamentales.

Ir hacía varios millones de años atrás en el tiempo puede ser algo que nos cueste mucho más de lo que esperábamos. En esencia estaremos ante una serie de novedades que nos remontan a hace millones de años, cuando los dinosaurios estaban muy presentes en la faz la Tierra. Un simple juguete se ha convertido en una realidad científica contra todo pronóstico.

Sabíamos que Toy Story fue una de las películas que marcó a más de una generación, pero en ningún caso, éramos conscientes de que habían cuidado hasta el más mínimo detalle. Hasta el dinosaurio que aparece en ella está tan cuidado su diseño que se inspira en uno que existió de verdad hace miles de años.

Tal y como explica la revista Popsci: «El paleontólogo Andre LuJan tuvo una ayuda de la naturaleza con su último y emocionante hallazgo fósil. Las fuertes lluvias ayudaron a exponer un cráneo casi completo de una enorme criatura antigua parecida a una salamandra en una cantera en el centro-norte de Texas. Y aunque se parece un poco a un T. rex ansioso de una querida película infantil, esta criatura no era un dinosaurio. LuJan encontró el Eryops megacephalus, un anfibio depredador grande y semiacuático con una gran cabeza que vivió hace 280 millones de años. El clima en este momento era un poco variable, pero hubo algunos períodos largos en los que las condiciones desérticas en los actuales Nuevo México y Texas se convirtieron en un entorno más húmedo y pantanoso».

Siguiendo con la misma explicación: «»Eryops es un depredador del ápice (anfibio) del período Pérmico», dice LuJan, que también es el director del Museo Fósil de Texas Through Time, a Popular Science. «Podrían crecer hasta seis pies de largo (tal vez más, pero esto se basa en fósiles conocidos). Estas enormes criaturas parecidas a una salamandra pesaban entre 200 y 400 libras y probablemente habrían comido cualquier cosa que pudiera caber en su gran boca. Su cabeza fue diseñada para depredadores de emboscadas acuáticas o semiacuáticas, similares a los caimanes y cocodrilos vivos. «Podemos decir por el diseño de su cráneo que eran depredadores de emboscada, ojos en la parte superior de la cabeza junto con fosas nasales para ocultar el cuerpo mientras estaban al acececho. Los Eryops probablemente no tenían la capacidad de masticar, por lo que se habrían comido a su presa entera o la habrían destrozado. Los paleontólogos han descubierto sus restos a lo largo de estuarios, arroyos u otros cuerpos de agua que podrían apoyar la caza y la cría. Se han encontrado fósiles de animales como és en rocas que se remontan al Pérmico en lo que alguna vez fue el supercontinente Pangea. Eryops también es miembro de un grupo más grande de anfibios que incluye ranas, sapos y salamandras actuales».