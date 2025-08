La inclinación de la Tierra se ha desplazado y va a afectar a España: los científicos confirman que es inminente

Los científicos confirman que es inminente lo que va a afectar a España, nos espera un cambio importante que puede acabar siendo lo que nos marque de cerca este futuro que tenemos por delante. Estamos viendo un cambio en la inclinación de la Tierra que nos afecta a todos los españoles. Aunque no lo parezca, nos enfrentamos a una serie de cambios que pueden llegar a ser los que nos cambiarán muy de cerca. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de saber qué es lo que nos está esperando.

La ciencia intenta dar con algunas novedades destacadas que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno en un futuro no muy lejano. Aunque no lo parezca, nuestro planeta va cambiando por completo, a medida que vamos viendo llegar determinados puntos que pueden llegar a ser los que nos acompañarán en estas jornadas que tenemos por delante. Los expertos no dudan en advertir de este notable cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos afecte de lleno con ciertas novedades que parecen sacadas de una película de ciencia ficción.

Lo que parece que llegará en breve pone los pelos de punta. Estaremos pendientes de una serie de cambios que pueden ser los que nos afectarán a partir de ahora. Estamos viendo como el planeta cambia y lo hace de tal forma que nos hace enfrentarnos a una situación del todo inesperada.

De los tiempos en los que parecía que vivíamos en un planeta que no se movía ante nada, hasta la actualidad, que parece que se está estancando de tal forma que deberemos empezar a pensar en un cambio de tendencia que hasta la fecha no hubiéramos ni imaginado.

Es hora de dejar salir algunos cambios de rumbo que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos próximos años. Con algunas novedades que pueden acabar siendo las que nos afectarán en breve. Estaremos pendientes de estos descubrimientos claves para saber el rumbo del planeta.

Lo que nos está esperando es un destacado giro radical que realmente nos lanza a una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán en una serie de pasos que debemos tener en cuenta. Las consecuencias de esta inclinación de la Tierra pueden conocerse desde España.

El desplazamiento de la inclinación de la Tierra afecta a España

Nuestro país se prepara para una inclinación de la Tierra que puede afectarnos de lleno, España es una de las zonas más afectadas por este elemento que realmente puede acabar siendo un problema para muchos. El verano se hará más corto en los próximos años, algo que quizás nos afecte de lleno en nuestras vacaciones, si las hacemos al final de estas jornadas.

Tal y como nos explican desde el medio especializado Time And Date: «El afelio de este año, el punto en la órbita de la Tierra donde se encuentra a su distancia más lejana del Sol, ocurre a las 05:06 UTC del 5 de julio. Una de las consecuencias del afelión es que el verano dura más en el hemisferio norte, y se hará aún más largo en los próximos siglos. Pero, por una variedad de razones complejas, el verano del hemisferio norte en 2025 será unos 15 minutos más corto que en 2024».

Siguiendo con la misma explicación: «Los astrónomos definen el verano del hemisferio norte como el período entre el solsticio de junio y el equinoccio de septiembre. Para el hemisferio sur, el verano es el período entre el solsticio de diciembre y el equinoccio de marzo. Los solsticios y los equinoccios son causados por la inclinación de la Tierra: no están conectados a la distancia de la Tierra del Sol. Sin embargo, el verano del hemisferio norte coincide con la fecha del afelio. Cuando la Tierra está más lejos del Sol, se mueve más lentamente a lo largo de su órbita, y tarda más en pasar de un solsticio a un equinoccio. Por otro lado, el verano del hemisferio sur coincide con la fecha del perihelio, el punto más cercano de la Tierra al Sol, que ocurre a principios de enero. Aquí, la Tierra se mueve más rápido, y lleva menos tiempo pasar de un solsticio a un equinoccio. ¿El resultado? El hemisferio norte tiene un verano más largo, y un invierno más corto, que el hemisferio sur. La diferencia de duración es de alrededor de 4 días».

Lo que nos espera, siguiendo con este mismo artículo puede ser incluso peor: «El calendario que usamos hoy, el calendario gregoriano, fue cuidadosamente diseñado para que los equinoccios y los solsticios siempre ocurran alrededor de las mismas fechas. No es así las fechas de afelio y perihelio: en el transcurso de muchos siglos, estas fechas cambian a través del calendario. Dentro de mil años, el afelio ocurrirá hacia finales de julio, no al principio. Esto está más cerca del punto medio del verano, lo que significa que la velocidad promedio de la Tierra durante el período de verano será aún más lenta. En consecuencia, dentro de mil años, el verano del hemisferio norte/invierno del hemipshere del sur será unas seis horas más largo de lo que es hoy».