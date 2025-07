Así es Knox, el hijo de Brad Pitt y Angelina Jolie: el hijo mellizo que destaca en la familia

Knox Jolie-Pitt ha crecido lejos del estruendo mediático que ha acompañado a sus padres desde los inicios de su relación. Aunque forma parte de una de las familias más célebres de Hollywood, su figura ha permanecido casi siempre en un segundo plano, eclipsada por los titulares que protagonizan Brad Pitt y Angelina Jolie. Sin embargo, a sus 16 años, el joven comienza a proyectar una imagen diferente: reservada, pero firme; discreta, pero con una identidad que se consolida en cada aparición pública. El hijo menor de la mediática ex pareja ha dado señales de estar encontrando su sitio en el mundo, y lo hace a su ritmo, sin necesidad de focos ni grandes gestos.

En los últimos meses, una imagen de Knox junto a su madre, Angelina Jolie, en las calles de Los Ángeles, ha provocado un torrente de comentarios. Vestido con un conjunto cómodo de aire deportivo, el adolescente mostró una imagen que poco tiene que ver con la que recordaban los medios años atrás. Atrás queda aquel niño que acompañaba tímidamente a sus padres en alguna premiere o que posaba fugazmente con su melliza Vivienne.

La escena tuvo lugar en el barrio de Los Feliz, uno de los refugios más tranquilos de las estrellas de Hollywood. Madre e hijo salían de una tienda para mascotas cuando fueron captados por las cámaras.

El miembro más destacado de la familia

El hijo más joven del ex matrimonio parece haber seguido, al menos por ahora, un camino distinto al de algunos de sus hermanos mayores. Mientras figuras como Shiloh o Zahara han llamado la atención en actos públicos o proyectos personales, Knox ha optado por la discreción. A pesar de ser uno de los seis hijos que Angelina y Brad comparten, su nombre rara vez ha aparecido en titulares hasta hace poco. Esta reserva ha sido posiblemente una decisión consciente por parte de sus padres, en especial de Jolie, que ha sido extremadamente cuidadosa con la exposición de sus hijos desde el inicio del proceso de divorcio.

No obstante, los rasgos de Knox ya revelan mucho de su herencia genética. La prensa estadounidense ha señalado en más de una ocasión el sorprendente parecido del joven con Angelina, tanto por su expresión como por su mirada. Otros, en cambio, destacan ciertas similitudes con Brad, especialmente en la forma del rostro.

Knox, junto a su hermana melliza Vivienne, forma parte del núcleo más joven de los hijos Pitt-Jolie. Ambos nacieron en julio de 2008 en Niza, Francia, en un parto que generó enorme expectación mediática en todo el mundo. Desde entonces, han vivido bajo la protección de una madre volcada en ellos, en medio de un proceso de separación legal y emocional que ha durado años y que sigue marcando la vida de la familia. La custodia, las acusaciones cruzadas y el distanciamiento con Brad Pitt han sido una constante en sus vidas desde 2016.

Los problemas de Brad Pitt con sus hijos

Recientemente, el actor de Érase una vez en Hollywood ha intentado tender puentes con sus hijos menores, en especial con Knox y Vivienne. De acuerdo con medios británicos como el Daily Mail, Pitt ha enviado un mensaje personal a los mellizos con la esperanza de poder reconstruir el vínculo roto. Una fuente cercana al actor aseguró que Brad está «desesperado» por recuperar el contacto, aunque es consciente de que las probabilidades de lograrlo son bajas. Por el momento, no ha habido una respuesta pública por parte de los adolescentes ni de su entorno, pero el gesto indica un cambio de actitud por parte del actor.

El silencio de Knox ante este gesto puede interpretarse también como una muestra de cautela o distancia. En cualquier caso, su presencia pública, aunque escasa, sugiere que el joven se está abriendo al mundo con sus propios códigos y desde un lugar muy diferente al que sus padres ocuparon durante décadas.

¿Un futuro ligado a Hollywood?

El entorno mediático en el que ha crecido Knox hace inevitable la pregunta: ¿seguirá los pasos de Angelina y Brad en la industria del cine? Hasta ahora no hay señales claras que apunten en esa dirección. A diferencia de su hermana Vivienne, quien ha participado recientemente en una obra de teatro producida por su madre, Knox no ha mostrado inclinaciones públicas hacia la interpretación.

Sin embargo, eso no significa que el joven no tenga inquietudes o planes. Fuentes cercanas a la familia han señalado que Knox está interesado en el deporte y el bienestar físico, y que dedica buena parte de su tiempo libre a actividades relacionadas con el fitness. También se ha mencionado su interés por el diseño y la arquitectura, aunque no hay confirmaciones oficiales sobre ello. Lo que sí parece evidente es que, al igual que su madre, valora la discreción, la estabilidad y el desarrollo personal lejos de la exposición mediática innecesaria.