La guerra llega a su fin: así han llegado a un acuerdo de divorcio Brad Pitt y Angelina Jolie

Se acabó la polémica. Después de más de ocho años de batallas legales, Brad Pitt y Angelina Jolie han llegado finalmente a un acuerdo que pone fin a su divorcio. Según informó James Simon, abogado de la actriz, el pacto fue firmado el pasado 30 de diciembre, marcando el cierre de uno de los litigios más comentados de Hollywood. Aunque los términos específicos se han mantenido en estricta confidencialidad, esta resolución representa un paso crucial en un proceso que comenzó en septiembre de 2016, cuando Jolie solicitó la disolución de su matrimonio.

«Angelina ha estado buscando la paz y la sanación para su familia durante todos estos años», declaró Simon a una reconocida revista. «Esta etapa del proceso ha sido agotadora para ella, pero al mismo tiempo, siente un alivio profundo de que finalmente haya concluido». Aunque el representante de Brad Pitt no emitió comentarios oficiales sobre el acuerdo, fuentes cercanas al actor afirman que él también considera esta resolución como un paso positivo hacia la estabilidad.

La relación entre Brad Pitt y Angelina Jolie comenzó en 2005 durante el rodaje de la película ‘Sr. y Sra. Smith’. Su química en pantalla se trasladó a la vida real, y pronto se convirtieron en una de las parejas más admiradas de la industria del entretenimiento. Durante su tiempo juntos, adoptaron y tuvieron a seis hijos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los gemelos Vivienne y Knox. En 2014, después de casi una década de relación, celebraron una boda íntima en su finca francesa, el famoso Château Miraval.

Una ruptura que sorprendió a todos

El matrimonio de ensueño se desmoronó abruptamente en septiembre de 2016. Jolie acusó a Pitt de comportamiento agresivo durante un vuelo privado, una situación que marcó el inicio de una amarga batalla por la custodia de sus hijos y la división de sus bienes. Aunque las autoridades investigaron las acusaciones y absolvieron al actor, el conflicto entre ambos se intensificó, convirtiéndose en uno de los divorcios más seguidos por los medios.

Uno de los principales focos de discusión fue la custodia de sus seis hijos. Jolie luchó por obtener la custodia total, mientras que Pitt buscaba un acuerdo que le permitiera mantener una relación significativa con ellos. Con el paso del tiempo, algunos de los hijos mayores, como Maddox y Pax, optaron por cortar lazos con su padre, mientras que otros, como Knox y Vivienne, continuaron en contacto limitado con él.

Otro tema controvertido fue la propiedad conjunta del Château Miraval, una finca en la Provenza francesa valorada en 140 millones de euros y rodeada de viñedos. Este lugar, que había sido escenario de su boda, se convirtió en un símbolo de la disputa, con ambas partes reclamando derechos sobre la propiedad y los ingresos derivados de la producción de vino.

El entorno del ex matrimonio ha tomado partido

La firma del acuerdo llega en un momento en el que ambos actores parecen haber encontrado estabilidad en sus vidas personales. Brad Pitt, quien ha ganado dos premios Oscar desde su separación, ha comenzado una relación seria con Inés de Ramón, diseñadora de joyas. Fuentes cercanas al actor afirman que está tan satisfecho con su nueva pareja que incluso considera la posibilidad de un segundo matrimonio. «Brad ha consultado con su círculo más cercano y todos le han dado su apoyo», aseguran personas allegadas.

Por su parte, Angelina Jolie ha centrado sus esfuerzos en sus hijos y su carrera filantrópica. Aunque el proceso legal fue agotador, personas cercanas a ella destacan su determinación por proteger a su familia y mantener un ambiente de respeto hacia su ex marido. «Angelina nunca ha hablado mal de Brad, ni en público ni en privado. Su enfoque siempre ha sido ser una luz para sus hijos después de tiempos oscuros», comentó alguien del entorno.

La reconciliación es imposible

Aunque su relación terminó en circunstancias complicadas, Brad Pitt y Angelina Jolie dejaron una huella importante en la cultura popular. Su historia de amor, su colaboración en proyectos cinematográficos y su dedicación a causas sociales inspiraron a millones de personas, pero eso no quiere decir que exista espacio para una segunda parte, al contrario.

Brad está inmerso en una nueva historia sentimental y Angelina no quiere saber nada de su ex, pues considera que no se ha portado bien con los pequeños de la casa. El entorno del actor asegura que todo es mentira y que él siempre ha intentado estar cerca de sus hijos. El supuesto problema, según el círculo de Pitt, es que Jolie no se lo ha puesto fácil. Es imposible que se reconcilien, pero ¿qué pasará ahora que ya no les une ningún vínculo legal?