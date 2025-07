Colas en Mercadona por el must que no puede faltar en las barbacoas este verano: para chuparse los dedos

Pocas cosas unen más en verano que una buena barbacoa al aire libre, rodeados de familia, amigos y ese inconfundible aroma a carne asada que despierta el apetito al instante. En ese ritual tan nuestro, no puede faltar uno de los grandes clásicos: la panceta. Y este año, Mercadona ha dado en el clavo con una nueva propuesta para que no falte en tu barbacoa y que está arrasando. Se trata de su panceta adobada sin corteza, un producto que está levantando auténtica expectación y que ya se ha convertido en uno de los favoritos en las neveras de medio país.

Lo que la hace tan especial no es solo su sabor, sino también su comodidad. Viene perfectamente fileteada, sin corteza, lista para tirar a la plancha o a la parrilla sin complicaciones. Y eso, cuando tienes invitados o estás organizando una comida para muchos, marca la diferencia. El precio también acompaña: unos 5,16 euros por una bandeja de aproximadamente 600 gramos, una cantidad generosa que cunde más de lo que parece. Y aunque Mercadona ya vendía otras versiones de panceta (como la de corte fino a 3,90 € (500 g) y la tradicional a 4,13 € (590 g)), esta nueva variedad ha conseguido desbancar a sus predecesoras. Su punto justo de adobo, su textura jugosa y su facilidad de preparación la han convertido en la estrella indiscutible de la temporada. Vamos a contarte por qué todo el mundo habla de ella y por qué tú también querrás tenerla a mano en tu próxima barbacoa.

La reina de las barbacoas este verano está en Mercadona

La clave del éxito de esta novedad de Mercadona que no faltará en las barbacoas este verano, lo encontramos en el equilibrio. Esta panceta de cerdo adobada sin corteza tiene un adobo suave pero sabroso, con un punto ligeramente especiado que realza el sabor de la carne sin llegar a taparlo. El resultado, al pasarla por la plancha o la parrilla, es una panceta crujiente por fuera y tierna por dentro, con ese toque irresistible que hace que siempre se quiera repetir.

Además, al venir sin corteza, se evita la parte más dura y difícil de masticar, lo que la hace mucho más agradable al paladar. Está pensada para quienes disfrutan del sabor de la panceta tradicional, pero buscan una versión más refinada, práctica y fácil de cocinar. No hace falta aderezarla más: con sólo unos minutos al fuego, se convierte en un auténtico manjar.

Perfecta para barbacoas, pero también para el día a día

Aunque su lanzamiento ha coincidido con el inicio del verano y la temporada de barbacoas, esta panceta de Mercadona es tan versátil que se puede incorporar a cualquier comida durante todo el año. Desde bocadillos calientes que se hacen en un momento, hasta acompañamientos para patatas, huevos o incluso ensaladas templadas, es una opción que aporta sabor y textura sin complicaciones.

Su facilidad de uso y la presentación en bandeja hacen que también sea ideal para quienes no quieren perder tiempo en la cocina. Basta con abrir, cocinar y disfrutar. En comidas familiares, cenas rápidas o incluso picoteos informales, esta panceta se convierte en una solución práctica y sabrosa que resuelve más de una ocasión improvisada.

Una novedad que supera a las versiones anteriores

Aunque Mercadona ya contaba con dos opciones de panceta en sus neveras, una más fina y otra al corte tradicional, esta nueva versión ha conseguido destacar claramente. La diferencia de precio con respecto a las anteriores es mínima, pero el salto de calidad se nota desde el primer bocado. No sólo por el sabor y el formato sin corteza, sino también por el toque justo de adobo que evita que quede salada o grasienta.

Además, su valor nutricional está claramente indicado en el etiquetado: por cada 100 gramos, aporta unas 293 kcal, 25 g de grasa y 9 g de proteína, lo que la convierte en una fuente energética contundente pero adecuada para una ocasión especial como una barbacoa o una comida de fin de semana. Como siempre, se recomienda consumirla cocinada por completo y dentro de las 48 horas tras abrirla.

¿Dónde comprarla y cómo conservarla?

La panceta adobada sin corteza está disponible exclusivamente en supermercados Mercadona y se presenta en bandejas de unos 600 gramos. El precio, 5,16 euros, la sitúa como una opción intermedia que compensa por su calidad. Se encuentra en la zona de refrigerados y viene envasada en atmósfera protectora para conservar todo su sabor y frescura.

Una vez abierta, conviene consumirla en un máximo de 48 horas y mantenerla refrigerada entre 0ºC y 4ºC. Lo más recomendable es cocinarla completamente antes de consumirla, ya sea a la plancha, a la parrilla o incluso al horno, según los gustos de cada uno. Y si te sobra algo, puedes reutilizarla en otros platos o dejarla lista para un bocata al día siguiente.

Si todavía no la has probado, este verano puede ser el momento ideal para hacerlo. Da igual si eres de brasas tradicionales o de los que prefieren la plancha en casa: esta panceta adobada sin corteza de Mercadona promete convertirse en tu nuevo básico para las barbacoas. Un producto sencillo, bien pensado y con ese toque que lo hace irresistible. Porque una barbacoa sin panceta no es lo mismo y Mercadona lo sabe.