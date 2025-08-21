La nueva flagship de Starbucks España abre sus puertas este viernes 22 de agosto en el Bernabéu

Disfrutar de un delicioso café en el nuevo y esperado Starbucks® Bernabéu está cada vez más cerca. Con un total de 222 locales en Iberia, la nueva tienda insignia de Starbucks® Bernabéu es diferente a todo lo que la ciudad ha visto hasta ahora, y su apertura está cada vez más cerca. Aspirando a ser el principal proveedor del mejor café del mundo. Starbucks España, operada por Alsea, tiene previsto abrir este viernes 22 de agosto las puertas de su primera tienda flagship en España dentro del icónico estadio Bernabéu, desde la que se podrá disfrutar de unas vistas privilegiadas al campo. Este establecimiento contará con productos y experiencias exclusivas que no están disponibles en ninguna otra tienda del país, lo que hace que se convierta en una experiencia única en su clase, tanto para los clientes habituales como para los brand lovers que visiten Madrid.

Entre sus características más destacadas se encuentran un espacio dedicado a la mixología y experiencias únicas e inmersivas sobre el mundo del café, dirigidas por “coffee masters” de la marca, baristas profesionales con delantal negro que, además de contar con formación especializada, muchos de ellos han participado en campeonatos internacionales o han visitado fincas cafeteras a través del programa Starbucks Origin Experience.

Bajo el lema ‘Pasión por el café, pasión por Madrid’, la tienda insignia del Bernabéu pretende forjar un vínculo único entre la marca y la capital española, ofreciendo una experiencia sensorial sin igual.

“Starbucks Bernabéu ya está listo para recibir a sus primeros visitantes el próximo viernes 22 de agosto, lo que supone una auténtica celebración tanto para la marca como para los amantes del café. Esta tienda es diferente a todo lo que hemos hecho hasta ahora en España, con una oferta de productos exclusiva y un diseño que la distingue de todos nuestros otros establecimientos”, indica Antonio Romero, director general de Starbucks® Iberia, quien añade que “este día supone un hito en la historia de la marca. Un lugar emblemático y único donde los visitantes no solo podrán disfrutar del mejor café sino también vivirán una experiencia totalmente inmersiva e inigualable”.

Un viaje apasionante por el proceso del café, convertido en arte digital

En el nuevo Starbucks® Bernabéu, la experiencia comienza con algo más que una taza de café: comienza con emoción. Al entrar, los clientes son recibidos por un espectacular arco digital, diseñado por Dentsu Creative, que transforma el viaje del café, desde el grano hasta la taza, en una cautivadora obra de arte inmersiva.

El contenido personalizado se despliega en tres pantallas de gran formato, dos a los lados y una en la parte superior, que funcionan conjuntamente como un único lienzo digital. La historia visual sigue todas las etapas del proceso del café: plantación, cosecha, tostado, molido y preparación, todo ello plasmado en una narrativa visual en 3D con una estética impresionista inspirada en el estilo pictórico de Sorolla.

Esta obra creativa es más que un tributo al café: es también un sincero homenaje a Madrid. Los elementos icónicos de la ciudad aparecen a través de volutas de vapor y pinceladas digitales, celebrando la luz, el ritmo y el alma de Madrid. Es una carta de amor a la ciudad que ahora alberga este Starbucks único en su género.

El arte también se refleja en la escultura abstracta y estratificada que cuelga del atrio vertical de la tienda, una interpretación creativa de la sirena de Starbucks realizada por la artista madrileña Cristina Mejías.

La tienda acogerá eventos exclusivos y sesiones personalizadas diseñadas para profundizar en la relación con los clientes y fomentar el espíritu de comunidad. Esta oferta inmersiva va mucho más allá del café: se convierte en un punto de encuentro cultural y gastronómico. El espacio también dará protagonismo a artistas españoles a través de formatos narrativos dinámicos e innovadores.

Desde su llegada a España hace más de veinte años, el portafolio de Starbucks Iberia ha crecido hasta contar con más de 200 tiendas distribuidas en 48 ciudades, generando empleo local para cientos de colaboradores y creando una comunidad propia vinculada a través del café.

En los últimos años, la marca ha llevado importantes innovaciones como, por ejemplo, recientemente ha relanzado su emblemática taza con una versión compostable para el hogar, fabricada aquí mismo, en Europa. También ha aumentado sus ventas hasta alcanzar la cifra récord de 281 millones. La nueva tienda insignia marca el siguiente paso en este exitoso viaje.

Un formato único para una tienda excepcional – con el café y la comunidad en el corazón de la experiencia

La tienda del Bernabéu está diseñada con zonas diferenciadas para ofrecer una experiencia premium. Con una superficie de 900m2 distribuidos en dos plantas, el espacio incluye una zona dedicada a la mixología, donde los clientes pueden explorar el arte y la ciencia de la creación de cócteles, mezclando café con una variedad de ingredientes para elaborar nuevas bebidas imaginativas.

Además de su selección única de bebidas, los clientes también encontrarán productos exclusivos y cafés Starbucks Reserve®, ofertas exclusivas y limitadas que solo están disponibles en establecimientos selectos de todo el mundo.

Las tiendas Starbucks siempre han sido mucho más que un lugar para tomar una bebida: son espacios de encuentro, comunidades donde se generan conversaciones, se forman amistades y todos son recibidos por un barista acogedor. Visitar Starbucks es sinónimo de conexión y alegría, y por supuesto, de café de la más alta calidad

65 nuevos baristas para esta emblemática tienda

La marca, que cuenta con cerca de 2.800 partners en Iberia, continúa apostando por el talento y la experiencia cliente con la incorporación de 65 nuevos trabajadores especialistas en café para su tienda insignia. Estos serán los encargados de preparar los deliciosos cafés de la marca y las bebidas exclusivas que caracterizan a esta nueva tienda situada en el Bernabéu, uno de los lugares más emblemáticos de Madrid.

Esta contratación refuerza el compromiso de la marca con la excelencia en el servicio y la creación de espacios únicos para los amantes del café y de las experiencias únicas.

Una apertura muy especial

La inauguración de Starbucks® Bernabéu, uno de los lanzamientos más esperados del año, se celebrará por todo lo alto. Los primeros 200 invitados recibirán un exclusivo regalo de bienvenida que refleja la fuerte conexión entre la ciudad y la marca, visible en todo el diseño de la tienda y en el propio evento de lanzamiento.

‘Apertura con Causa’ para fomentar la seguridad alimentaria

Se estima que uno de cada tres menores en España vive en una familia que no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días, según datos del INE. Por ello y con el objetivo de hacer la apertura más especial y significativa, dentro de la iniciativa ‘Aperturas con Causa’ impulsada por Fundación Alsea, Starbucks® colaborará con Acción contra el Hambre que atiende las necesidades de personas en situación de vulnerabilidad.

En esta apertura, la marca colaborará con el programa del Observatorio de Inseguridad Alimentaria, un sistema de alerta temprana que combina empleabilidad, salud, tarjetas monedero para alimentos e inteligencia artificial con el objetivo de detectar y prevenir situaciones de desabastecimiento y malnutrición. Este enfoque innovador, basado en la evidencia empírica, impulsa transformaciones destinadas a garantizar el derecho a una alimentación suficiente, saludable, sostenible y digna. Este proyecto se realiza tanto en la Comunidad de Madrid como en otras zonas de España donde Acción contra el Hambre está presente, abordando una problemática que afecta al 13% de los hogares en el país.

“Gracias a esta donación podremos seguir implementando este innovador sistema de medición y alerta temprana basado en investigación social, digitalización y análisis predictivo anticipando situaciones de riesgo alimentario mediante datos territoriales y económicos. En el terreno de la acción nos permite luego ofrecer a las personas que participan en nuestros programas, un acompañamiento personalizado, ofertas de conocimientos, actividades y recursos que fomenten sus hábitos de vida saludables, mejoren sus habilidades sociales y aumenten sus competencias laborales”, declara Pablo Soriano, responsable de Acción Social en España de Acción contra el Hambre.