No es ningún secreto que First Dates se está convirtiendo, inevitablemente, en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Esto no es producto de la casualidad puesto que Carlos Sobera, Laura Boado y el resto del equipo hacen un excepcional trabajo para seguir sorprendiendo a los espectadores. Además, cada vez son más los solteros que se animan a acudir al restaurante más famoso de la televisión con el objetivo de intentar encontrar a su media naranja. El pasado lunes 2 de diciembre, en la nueva entrega de First Dates, pudimos conocer a María, una croata que lleva tres años afincada en Barcelona y que trabaja en atención al cliente. Entre otras cuestiones, la soltera reconoció que escogió la ciudad condal como su residencia porque estaba profundamente enamorada de Neymar, ex jugador del F.C. Barcelona: «Desde el primer día que lo vi, era lo más guapo que vi en mi vida. Me enamoré».

Lejos de que todo quede ahí, la comensal sorprendió a Carlos Sobera con un mapa con los ligues que ha tenido alrededor del mundo: «Quería así ver… hacer un poco top de ‘mejores países’. Tengo Sudamérica casi entera. Creo que falta Paraguay y no sé si algo más». Y añadió: «He estado con españoles unas tres veces. Sí me gustan». Poco después, el presentador de First Dates la acompañó a la mesa para poder recibir a Unai, su cita para esa noche. Se trata de un diseñador gráfico de Madrid que, entre otras cuestiones, reconoció que tiene una profunda conexión con los animales, sobre todo con los pájaros: «Con los pájaros en los últimos años he ido desarrollando una conexión más profunda y más bonita». Lejos de que todo quede ahí, confesó que es hermano de uno de los miembros del equipo del programa y que su objetivo era encontrar una mujer «buena y que le encante la naturaleza».

Nada más ver llegar a Unai, María no pudo evitar quedarse verdaderamente impactada al ver el enorme parecido de su cita con el reconocido actor de Hollywood. La joven no tardó en sincerarse con el equipo de First Dates: «Tengo una cita con Ryan Gosling, es exactamente igual». Él, por su parte, se quedó verdaderamente sorprendido al conocer a su cita, por lo que no dudó en opinar sobre ella: «Me ha parecido muy atractiva, muy guapa… Me da mucho reparo decir esto, pero me ha parecido muy guapa».

A lo largo de la velada, Unai no dudó en aprovechar la ocasión que se le presentó para irse al baño, con el objetivo de hablar con su hermano, el que trabaja en First Dates, y comentarle cómo está yendo la cita: «Muy bien. Es una chica muy maja. Le gusta mucho los animales, tiene un gatito, también le gustaría tener una granja con animales». Por si fuera poco, añadió: «Tiene unos ojos preciosos… es muy guapa».

Más tarde, los solteros visitaron el reservado del restaurante más famoso de la televisión para disfrutar de una buena sesión de karaoke. Hasta tal punto que María no tardó en desmelenarse. Los dos habían tenido tan buena sintonía durante la cita que, en la decisión final en First Dates, ambos estuvieron de acuerdo en tener un segundo encuentro para poder conocerse mucho más.