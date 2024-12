First Dates continúa su paso en la pequeña pantalla y, esta semana, lo ha hecho de la mano de nuevos participantes. A lo largo de los últimos días, hemos sido testigos de la emisión de diversas citas a ciegas que han tenido lugar en el local de Cuatro. Pero, si hubo una velada que impactó por completo a la audiencia fue, indiscutiblemente, la protagonizada por Antonio. El soltero andaluz, de 65 años, llegó al restaurante del amor con muchas ganas de poder encontrar a su media naranja. Una aventura televisiva que no quiso realizar solo, por lo que llevó a su acompañante.

Hasta aquí todo bien. Pues, no es la primera vez que un participante lleva a un acompañante para que de su visto bueno a su cita. Pero, en el caso de Antonio, fue muy diferente. Pues, el andaluz llegó junto a Noemí, su inseparable maniquí con el que pone un toque de humor a su vida. «La visto, la subo en mi coche y me distraigo. La conocí en un centro comercial. La vi al lado de un contenedor, sentí lástima y la adopté. A partir de ahí, las cosas me fueron rodadas. Me ha dado buena suerte», dijo en su presentación.

Noemí le ayuda a no estar «nunca solo». Pero, Antonio, aún así, anda en busca de la mujer de su vida. Fue entonces cuando, minutos después, la organización del programa le presentó a Yolanda, una granadina de 58 años. Una mujer con las ideas muy claras y que manifestó que quería conocer a un hombre «limpio, agradable, honesto y que caiga en gracia».

Pero, lamentablemente para Antonio, la soltera no sintió ningún tipo de atracción por él. «No es mi prototipo, lo he visto y me he quedado chafada», confesó en uno de los totales. Por su parte, el andaluz sí estaba feliz de conocer a Yolanda. «Tiene una cara guapísima, un pelo muy bonito y un cuerpo compacto», señaló.

A pesar de ello, los solteros se trasladaron hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor. Un intercambio de palabras donde no terminaron de conectar, tampoco en gustos. «No es mi tipo, a mí me gustan altos, musculosos y más jóvenes que yo. Me he quedado chafada», sentenciaba ella.

Yolanda sobre Noemí: «Yo veo que la muñeca es como si fuera tu pareja ideal»

Al final de la cita, Antonio no aguantó más y le presentó a Noemí. Una primera toma de contacto donde la soltera se quedó de piedra al conocer a la acompañante de su cita. «Me he quedado diciendo: ‘¿esto de qué va?’», declaraba ella.

«Para mí es una amuleto, no es nada raro», explicaba el andaluz. «Me gusta mucho el humor y el teatro por lo que voy por el mundo con mi autocaravana y Noemí», afirmaba. «Me he reído un poco, pero es que la voz que tiene… no», opinó Yolanda.

Antes de pasar a la decisión final de First Dates, el soltero se ofreció a pagar la cuenta de la cena. Pero, este gesto no cambió la decisión de la participante. Pues, si Yolanda tenía algo claro, es que, no tendría una relación de tres. «Yo veo que la muñeca es como si fuera tu pareja ideal», reconocía ella.

«He visto que Noemí te ha echado para atrás, como diciendo ‘a este, ¿qué le pasa?’. Yo he venido a buscar el amor, pero llevo tiempo llevándola de viaje porque es mi amuleto», explicaba Antonio. «Cuando he visto la muñeca me he quedado pillada», sentenció ella. Por lo tanto, no hubo opción a segunda cita como pareja.