Las puertas del restaurante del amor más conocido de la televisión se han vuelto a abrir. First Dates, popular show de citas a ciegas, recibió a su nueva tanda de solteros con el objetivo de ayudarles a encontrar a su media naranja. Un encuentro donde, recientemente, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a solteros como Enrique. El soltero se presentó en el formato como un instalador de cerraduras, de 44 años, originario de Madrid. Se considera un hombre «muy pasional», pero no ha tenido suerte en el amor. De hecho, le confesó a Carlos Sobera que se quedó a las puertas de casarse en tres ocasiones.

«Hay gente que colecciona coches en miniatura, revistas… pues yo pedidas de matrimonio», dijo. Pero, lejos de dejarlo ahí, el participante reveló que algunas de sus pedidas fueron a personas que ha ido encontrando «por la calle». Una serie de fracasos sentimentales con los que dejaba al comunicador vasco sin palabras. «La tercera también fue ella. Estoy en negociaciones con la productora de Hugh Grant para hacer la secuela: ‘Tres no bodas y un dineral’, que es lo que me ha costado la última porque fue a dos meses de la boda», comentó con humor.

Debido a que fue el primero en llegar al local, el comensal tuvo la oportunidad de ponerse al día con el presentador de Cuatro. De esta manera, el madrileño le explicó que había acudido en busca de una mujer «divertida, honesta y transparente». Fue entonces cuando, minutos después, la organización del programa le presentó a Catherin.

La soltera se presentó ante las cámaras como una chica «extrovertida, social y alegre» que trabaja como DJ. Aunque muchas personas no sean partidarias de pasar por el altar, la mujer confesó que había acudido al programa dispuesta a encontrar a la «persona con la que se quiere casar».

La primera toma de contacto entre la pareja de solteros fue bastante acertada. De hecho, Enrique no pudo evitar confesar su sorpresa en uno de los totales. «Es un mujerón. Atractiva, alta, morena… Es un poco mi perfil», dijo. Tras pasar a la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor, ambos se pusieron al día.

Enrique se sinceró y le contó cómo había sido pasado sentimental. «Generalmente, en mi vida sentimental, ha habido distancia. Me enamoré muy jovencito de una chica en Chile y me fui a vivir ahí», explicó. Asimismo, uno de los temas de la discordia fue el relacionado con la edad de cada uno.

Enrique es 10 años mayor que su cita, algo que no ve como un problema. Sin embargo, ella no se mostró muy contenta con ello. Eso sí, lo que sí le gustó mucho fue saber que el madrileño gana «mucha pasta» en su trabajo como instalador de cerraduras en ferrys y barcos.

Los minutos pasaron y poco tardó en salir a la luz el tema del matrimonio. Catherin quiso saber si su cita era partidario de casarse. Pero, lo que jamás vio venir fue la carcajada que recibiría de su parte. «Yo tengo un máster de cómo pedir matrimonio a mujeres. He pedido tres veces», le comenzó explicando. «¡La cuenta, la cuenta!», bromea la DJ en cuanto escucha el talento de su cita.

Enrique en First Dates: «Tengo el traje, tengo el anillo… Se lo voy a poner fácil. Está dado»

Por su parte, el participante confesó que, tras tres grandes fracasos, ya no quiere casarse. Pero, si su futura pareja la que le pide matrimonio, no cerraría la puerta. «Tengo el traje, tengo el anillo… Se lo voy a poner fácil. Está dado», detalla en First Dates.

La cita entre Enrique y Catherin ha marchado a las mil maravillas. Por ello, ambos lo tuvieron claro en la decisión final. Pues, sin andarse con rodeos, estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose en un segundo encuentro.