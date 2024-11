No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, First Dates se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más los comensales que visitan el restaurante más famoso de la televisión con el objetivo de intentar encontrar a su media naranja. El pasado jueves, en la nueva entrega de First Dates, presentada por Carlos Sobera, pudimos conocer a Santiago, un burgalés de 72 años que le fascinaba la vida en el campo: «Tenemos de todo, sembramos de todo», reconoció. Jamás había pasado por el altar puesto que nunca había llegado a enamorarse. Así pues, acudía al programa con un objetivo, que era conocer a una mujer guapa, joven y «que sea buena persona». Su cita para esa noche era Tomasa, una murciana de 76 años que se definía como una «mujer sencilla».

Entre otras cuestiones, reconoció que pasaba gran parte de su tiempo tanto con su hijo como con su nieto. Si hay algo que Tomasa tenía claro es que llegaba a First Dates con muchísimas ganas de encontrar el amor. Pero sus esperanzas se rompieron en mil pedazos cuando vio por primera vez a Santiago. «No me gusta», confesó ante las cámaras del programa. Lejos de que todo quede ahí, la murciana no tuvo reparos a la hora de mostrarse de lo más sincera con el soltero, frente a todos: «Está muy colorado», espetó, provocando la risa de los camareros y del propio Carlos Sobera. Éste no tardó en hacer el siguiente comentario: «Viene de Burgos, ahí pega el sol». Además, Tomasa volvió a hacer reír al equipo: «Me ha traído alguien y no sé quién es. Ayer deprisa y corriendo me dijeron ‘tienes que ir al canal Cuatro’ y mi hijo cogiendo los billetes».

El presentador de First Dates no tardó en llegar a una conclusión, dirigiéndose al soltero: «Santiago, va a acabar contigo». A pesar de todo, el burgalés quiso brindar con Tomasa por una cita memorable: «Nos vemos en cincuenta años». La respuesta de la murciana no tardó en llegar: «Usted no va a durar 50 años más. ¡Más quisiera usted!», exclamó, provocando un auténtico ataque de risa en Carlos Sobera.

Los dos solteros pasaron a la mesa que tenían reservada para la velada, que estuvo repleta de ‘zascas’ y dardos envenenados por parte de la soltera. Estaba claro que ella no tenía ningún tipo de interés en seguir conociendo a Santiago. Entre otras tantas cuestiones, porque «había que sacarle las palabras» y eso era algo que detestaba. El burgalés, por su parte, tampoco se mostraba contento con su cita: «A mí me gusta una mujer que sea joven, no una vieja que para eso ya soy yo».

Lejos de que todo quede ahí, el comensal sorprendió al equipo de First Dates con una impactante confesión: «Quería tener un hijo con ella». Conforme avanzaba la cita, la cosa iba empeorando puesto que los dos se iban dando cuenta de que no tenían nada en común. Un claro ejemplo lo encontramos en el instante en el que Santiago reconoció ser un amante del mundo rural, mientras que Tomasa aseguraba que era una «mujer de ciudad».

Lo único en lo que estuvieron de acuerdo es que ambos buscaban a una persona cariñosa. «Una persona que me dé cariño, que sea amable… El sexo es lo de menos, porque yo te veo a ti que de sexo vas regular», espetó la murciana, dejando impactado a su cita. «Yo todavía funciono bien, lo practicaría todos los días», aseguró el comensal. Llegó la decisión final en First Dates y, como era de esperar, ninguno de los dos quiso tener una segunda cita con el otro. ¡No hubo sorpresas!