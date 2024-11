No es ningún secreto que First Dates se ha convertido, indudablemente, en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Esto no es producto de la casualidad, puesto que tanto Carlos Sobera como el resto del equipo hacen un trabajo verdaderamente excepcional para sorprender a los espectadores. Pero no solamente eso, sino que cada vez son más los solteros que se animan a acudir al restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. Uno de los protagonistas de una de las últimas entregas emitidas hasta la fecha fue Adrián. Se trata de un camarero de 25 años que, en redes sociales, es conocido como ‘Guash’. Entre otras tantas cuestiones, se considera un joven «súper simpático» que le encanta hacer reír a la gente. Eso sí, aunque ha ligado mucho, el soltero ha reconocido que solo se ha enamorado una vez en la vida.

«Yo siempre digo que nací en la época equivocada, porque yo quiero lo de antes. Llegar a viejos, tener una familia…», desveló Adrián a Carlos Sobera a su llegada a First Dates. Lejos de que todo quede ahí, el comensal reconoció que le gustaría que su chica se preocupase mucho por su cuidado personal y que fuera una fiel compañera de gimnasio: «Que esté buena. Me la quiero comer todos los días», hizo saber al presentador del programa. Su cita para esa noche fue Lorena, una dependienta cordobesa de 25 años. La primera impresión de ambos fue bastante buena. «Cuando lo he visto, me he dicho ‘por favor, pero este chico tan guapo, tan fuerte… ¿De dónde ha salido?’. Me estaba esperando a mí, por favor», aseguró la andaluza ante las cámaras del equipo de First Dates. Lejos de que todo quede ahí, el comensal también se pronunció al ver a su cita por primera vez.

«Físicamente, ella y yo pegamos mucho. Llevamos el mismo rollo, estamos buenos los dos, somos guapetes… Yo creo que nos mirarían cuando fuéramos por la calle», aseguró ante las cámaras del programa de Cuatro. Acto seguido, los dos pasaron a la mesa que tenían reservada para la velada. Los dos no tardaron en darse cuenta que tenían en común una de sus grandes pasiones, que era el gimnasio.

Algo que gustó mucho a Adrián que, ante las cámaras del equipo de First Dates, reconoció que se había fijado en algo más: «La verdad que tiene un buen culo. Y eso que ha dejado el gimnasio». Por si fuera poco, añadió algo más: «Creo que, si se pone conmigo, hasta tendría un mejor culo. Tiene buena genética la verdad».

Lejos de que todo quede ahí, los comensales se dieron cuenta de que ambos eran algo «intensos». De hecho, la andaluza reconocía ser «muy detallista y cariñosa», algo que fascinó al joven de 25 años: «A mí me gusta enamorarme. Puedes ver aquí al típico chulo que le gusta ligar con todas… tengo esa imagen», comenzó diciendo, y añadió: «Pero luego me conoces y soy el más cursi del mundo, el más romántico, el más detallista. Me levanto a las siete de la mañana para cogerte tus churros con chocolate», explicó.

La conversación comenzó a calentarse, hasta tal punto que los dos descubrieron que eran bastante activos en la cama: «Ahí somos súper iguales. Yo por ejemplo, recién levantada, yo necesito lo que necesito», espetó Lorena al equipo de First Dates. Todo fue más allá cuando, en el reservado, Adrián sorprendió a su cita con un striptease: «¡Madre mía!», alcanzó a decir la soltera. Acto seguido, los dos se fundieron en un apasionado beso.

Llegó la decisión final en First Dates, por lo que Adrián no tardó en asegurar que pasaría «todos los Halloween que hagan falta» para estar junto a Lorena. Tirando de honestidad, el soltero fue más allá: «La verdad que he tenido mucha compatibilidad contigo, mucha química y… me gustas». Lorena también estuvo de acuerdo en tener una segunda cita con él. ¡Qué viva el amor!