El 2024 se encuentra en su recta final y numerosos solteros de First Dates lo saben. Por ello, y con el objetivo de pasar estas próximas festividades en pareja, no es de extrañar que cada vez sean más las personas que se animen a participar en el popular show de citas a ciegas que ofrece Cuatro. De esta manera, recientemente, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a comensales como Esther, una empresaria de origen madrileño que acudió en busca de su media naranja. Así pues la soltera, de 49 años, explicó que le gustaría encontrar a alguien que la quiera por su forma de ser y no solo por su físico. Una pareja de vida que sepa apreciar sus gustos, aficiones y que no la intente amoldar a él.

Eso sí, respecto al tipo de hombre que suele captar su atención, lo tiene claro. «Yo, desde pequeña, tenía como una pasión por Asia, por las costumbres, por la educación… Me ha parecido desde siempre gente súper educada. Los trajes que llevaban de época… siempre me ha gustado mucho eso», dijo en su presentación. Los hombres asiáticos son su debilidad. De hecho, ya ha tenido varias experiencias amorosas. «He estado con dos. Uno era coreano y el otro chino», confesó al equipo del programa. Experiencias sentimentales que le ayudaron a comprender que los hombres asiáticos son «más educados» que los españoles.

En First Dates siempre intentan cumplir al máximo los requisitos de sus participantes, teniendo en cuenta también la compatibilidad en gustos y no solo el físico. Por ello, minutos después, llegó la cita de Esther. Ricardo, un sanitario brasileño de ascendencia japonesa, de 55 años, se presentó en el formato como una persona a la que le encanta la ciencia ficción, en especial, la saga de Star Trek.

Sin embargo, y aunque la soltera manifestó ser muy enamoradiza con los hombres asiáticos, no sintió nada al ver a Ricardo. «A mí me ha matado. Lo del pelo me ha dejado un poco así, porque yo he estado con calvos, pero todo cortado», confesó. Pues, al parecer, el tipo de peinado de su cita logró espantarla. Además, señaló que le parece un «asiático de pega» porque nació en Brasil, pese a ser japonés.

Por el contrario, el soltero sí quedó muy contento con la elección de su cita. «Los valores que transmitió, me hablan mucho de una buena persona. Y no hay muchas buenas personas en la actualidad», dijo. Pero, Esther seguía sin conectar con su cita debido al físico. «No me importaría si fuera calvo y se rapara todo. Porque lo vería más moderno», afirmó ella.

Ricardo en First Dates: «Crecí con la idea de que el sexo fuera del matrimonio no podía ocurrir»

Una vez en la mesa del restaurante, la pareja de solteros comenzó a hablar de sus gustos, aficiones y estilo de vida con el objetivo de conocerse mejor. Ante ello, Ricardo fue honesto con su cita y le contó que había crecido en el seno de una familia muy religiosa. «Son protestantes. Crecí con la idea de que el sexo fuera del matrimonio no podía ocurrir de ninguna manera. De hecho, creo que la primera relación sexual la tuve a los 32 años de edad», explicó.

Una experiencia de vida con la que el soltero dejó sin palabras a Esther. Pero, afortunadamente, fue este tipo de temas los que lograron que la soltera comenzase a ver a su cita con otros ojos. De hecho, en el reservado de First Dates ambos terminaron por protagonizar un íntimo momento. Un conjunto de situaciones que provocaron que los participantes estuviesen de acuerdo en tener una segunda cita.