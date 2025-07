No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más está dando de qué hablar en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en muchísimos aspectos. ¡Es sencillamente sorprendente, a la par que espectacular! El pasado miércoles 23 de julio, los espectadores de esta historia pudieron disfrutar del capítulo 216 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Pepa, la hermana de Luisa, ha reaparecido, y lo ha hecho con la peor de las noticias. Todo ello mientras Úrsula se muestra profundamente decidida a hacer todo lo que está en su mano para llevarse a Rafael a la Villa de Madrid.

Y hacerlo junto a su padre. Es más que evidente que, después de todo lo vivido en los últimos días, Úrsula no está dispuesta a parar hasta conseguir cumplir su objetivo principal en estos momentos, sin importar en absoluto las posibles consecuencias. Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ver cómo esas constantes amenazas han provocado algo verdaderamente impredecible en el joven. Tanto es así que no duda un solo segundo en aprovechar la oportunidad que se le ha presentado para dirigirse, como nunca antes, a Adriana. Y todo para hacerle partícipe de una revelación verdaderamente sorprendente, impactante e, incluso, también demoledora. Se trata de algo que, de una forma u otra, va a marcar un antes y un después no solamente en sus vidas, sino también en las de las personas que se encuentran a su alrededor. Sin duda, estamos ante un gran punto de inflexión de esta espectacular temporada.

¿Qué sucede en los capítulos 217 y 218 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, jueves 24 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Bárbara, ante los constantes desaires de Leonardo, ha acabado perdiendo la paciencia. Mercedes, por su parte, ha descubierto hasta dónde han llegado Victoria y José Luis para castigar a la Casa Pequeña.

Aun así, una visita del Duque llevará a Bernardo al límite, como nunca antes había sucedido. Lejos de que todo quede ahí, vamos a poder ver cómo Rafael y Adriana parecen haber encontrado una solución para acabar, de una vez por todas, con todos y cada uno de sus problemas con Úrsula.

Además, Pepa lleva a Evaristo a la Casa Pequeña con la firme intención de poner al tanto a Luisa de los constantes desmanes del duque. En cuanto a Bárbara, empieza a tener serias sospechas de que puede haber alguien más en la vida de Leonardo. Así pues, se arma de valor para disipar cualquier duda al respecto. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.