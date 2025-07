‘La Promesa’: TVE cancela por sorpresa la emisión del capítulo de hoy, jueves 24 de julio

La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 23 de julio, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 640 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. A pesar de todo, una semana más, TVE ha decidido prescindir de la emisión de un nuevo episodio de esta ficción. ¿El motivo? Dar paso a la Etapa 18 del Tour de Francia entre VIf y Courchevel – Col de la Loze. Lejos de que todo quede ahí, nuevamente, la cadena principal de la televisión pública emitirá un doble episodio de Valle Salvaje. Es más que evidente que este nuevo paso va a generar una enorme indignación entre sus espectadores.

Al fin y al cabo, es lo que ha ocurrido en las últimas semanas cuando se ha emitido una etapa del Tour de Francia y se ha prescindido de La Promesa para dar paso a dos entregas de Valle Salvaje. Lejos de que todo quede ahí, los seguidores de la serie de época se muestran muy cansados de las idas y venidas de las tramas. Todo ello, sumado al no emitir un nuevo capítulo, hace que los espectadores estén cansados de esta serie, a pesar de su éxito. «Esta gente de RTVE no tiene nombre. Se merecen que dejemos de ver La Promesa para siempre», «Más de lo mismo» o «El hartazgo con la programación» son algunos de los mensajes que se podían leer en X (antes conocido como Twitter) tras la cancelación de la semana pasada. Por lo tanto, es asumible que, de nuevo, los seguidores de esta serie hayan utilizado esta red social para desquitarse contra TVE.

¿Qué sucedió en el capítulo 640 de ‘La Promesa’ que se emitió ayer, miércoles 23 de julio?

De esta manera, los espectadores de esta serie diaria pudieron disfrutar de una nueva entrega, en la que vieron cómo la situación de Rafaela comenzaba a mejorar considerablemente tras la visita del doctor Guillén. Adriano y Catalina se muestran firmes a la hora de no ceder a las amenazas del barón de Valladares.

Enora, Manuel y Toño celebran el éxito cosechado con su motor. Tanto es así que han empezado a plantear su próximo proyecto. La joven, por su parte, es cada vez más consciente de que Manuel continúa profundamente enamorado de Jana, mientras que Santos confiesa a Ricardo que su madre le utilizó para hacerle daño.

Aun así, no puede evitar sentirse resentido con Pía por haber interferido en su vida familiar. Crece la preocupación respecto a Samuel al no tener noticias sobre él tras su misteriosa desaparición. Es más que evidente que María Fernández y Petra están profundamente inquietas, hasta tal punto que no pueden evitar temerse lo peor. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.