No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 24 de julio, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 357 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos visto cómo Andrés no puede evitar sentir muchos celos de cómo Gabriel se ha ganado la confianza de Julia. Es más, hace todo lo que está en su mano para tratar de imponerse. Además, se siente atado de pies y manos al intentar resolver el entuerto respecto al problema del abastecimiento de lirios. No le queda otra que tomar cartas en el asunto, antes de que sea demasiado tarde.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han podido ser testigos de cómo Andrés ha visto cómo Gabriel continúa, poco a poco, ganándose la confianza de las personas que más quiere, mientras que Luis hace todo lo que está en su mano para convencer a Cristina para que no abandone la colonia. Manuel y Gaspar intentan hacer hasta lo imposible por animar a Raúl, por lo que, para tratar de conseguirlo, han decidido organizar una timba de dominó. Claudia, aunque ha tardado, ha terminado dándose cuenta del daño que le hace estar cerca de Raúl, mientras que don Pedro exige de vuelta el favor que hizo a Pelayo. Gema ha quedado verdaderamente encantada con la sesión de fotos que Fina ha hecho a Teo, mientras que Manuela está cada vez más dispuesta a dar un gran paso con Gaspar. Y lo hace sin importarle en absoluto las consecuencias.

¿Qué sucede en el capítulo 358 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 25 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Gaspar y Manuela, tras su primera noche de pasión, han reaccionado de manera profundamente distinta. Gaspar, por su parte, se siente muy emocionado tras este momento que no olvidará jamás. Hasta tal punto que se muestra dispuesto a hacer planes con ella.

Lejos de que todo quede ahí, vamos a poder ver cómo Gabriel no ha dudado un solo segundo en hacer saber a Begoña que han adelantado su declaración en el juicio a Diosdado, mientras que Pelayo se ve obligado a cumplir la petición de don Pedro. ¿En qué consiste, exactamente? En sonsacar a Damián dónde guarda la documentación relativa a Bernardo.

Luis parece haber encontrado una posible solución en el perfume que Cristina creó para Ana, mientras que Claudia se arrepiente de no haber asistido a la partida de dominó. En cuanto a Luz, intenta ayudar a Irene con Cristina haciéndole saber su pasado como niña adoptada. Damián e Irene comen juntos fuera de la colonia por primera vez. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.