Sueños de libertad, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 23 de julio, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 356 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos visto cómo Andrés no duda un solo segundo en pedir perdón a Begoña por el comportamiento que está teniendo con Gabriel. Eso sí, poco después, comparte con Marta las sospechas que tiene sobre él. Hasta tal punto que no duda en confrontar a su primo, tensando aún más la relación entre ellos. Cristina ha tomado una contundente decisión respecto al vínculo que quiere mantener con doña Ana, lo que provoca que ésta estalle contra Irene por haber confesado la verdad.

Lejos de que todo quede ahí, Gabriel ha tomado la firme decisión de acompañar a María al médico y los dos acuerdan guardar en secreto su mejoría. Todo ello mientras María continúa haciendo de las suyas para trazar nuevos planes con la firme intención de acabar con la familia De la Reina. Es más que evidente que no va a parar hasta conseguir su cometido, sin importar en absoluto las posibles consecuencias. Pelayo no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para dar un toque de atención a Fina. El motivo no es otro que Marta ha optado por echarse para atrás con su proyecto de ser padres juntos. Es algo que, desde luego, no estaba para nada en sus planes. En cuanto a Manuela y Gaspar, no han tardado en darse cuenta de lo solo que se siente Raúl tras haber decidido poner distancia con María.

¿Qué sucede en el capítulo 357 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 24 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Andrés siente muchísimos celos al ver cómo Gabriel ha empezado a ganarse la confianza de Julia, hasta tal punto que no duda en intentar imponerse. Todo ello mientras Andrés siente que está atado de pies y manos al intentar resolver el entuerto del abastecimiento de lirios.

Lejos de que todo quede ahí, Luis intenta hacer todo lo que está en su mano para convencer a Cristina para que no abandone la colonia, mientras que Manuela y Gaspar tratan de animar a Raúl. De esta forma, no dudan en organizar una timba de dominó. Claudia, por su parte, no tarda en darse cuenta del daño que le hace estar cerca de Raúl.

Por si fuera poco, don Pedro exige a Pelayo que le devuelva el favor que le hizo, mientras que Gema se muestra encantada con la sesión que Fina ha hecho a Teo. Manuela se muestra profundamente dispuesta a dar un importantísimo paso con Gaspar. ¿Cuál será su reacción? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.