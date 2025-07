No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta sorprendente y magnífica historia. El pasado martes 22 de julio, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 355 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo Begoña no ha dudado un solo segundo en dar un toque de atención a Andrés por la manera en la que se está comportando con Gabriel. Cristina, por su parte, ha confesado a Luis la realidad de sus orígenes, mientras que el perfumista no duda un solo segundo en aconsejarle que dé una oportunidad a doña Ana para que pueda explicarse.

Lejos de que todo quede ahí, hemos sido testigos de cómo Gabriel no ha dudado un solo segundo en colgarse una nueva medalla. En esta ocasión, tras haber aparecido de un momento a otro con la solución perfecta para poder producir la fragancia de aniversario. Todo ello mientras Julia opta por pedir disculpas a Teo por haber dado a conocer sus planes de fuga. En cuanto a Luz, se muestra decidida a tranquilizarlo respecto a la enfermedad de Gema. María, por su parte, ha hecho una importantísima confesión a Gabriel, que tiene estrecha vinculación con su enfermedad. Andrés se ha enterado de que don Pedro se negó en rotundo a ayudar a Diosdado cuando se lo pidió. En cuanto a Cristina, ha querido echar en cara a Damián el hecho de haberla contratado. Pero no todo queda ahí, ya que no duda en tomar una drástica decisión respecto a su trabajo en la empresa.

¿Qué sucede en el capítulo 356 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 23 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Andrés no duda un solo segundo en disculparse con Begoña por su comportamiento con Gabriel. Eso sí, poco después, comenta con Marta sus sospechas sobre él, mientras que no duda en confrontar a su primo. Una situación que provoca que la tensión entre ambos aumente por momentos.

Cristina ha tomado una drástica decisión respecto a la relación que quiere tener con doña Ana, lo que provoca que ella le eche en cara a Irene que haya dado el paso de contarle toda la verdad. Gabriel acompaña a María al médico y los dos acuerdan guardar en secreto su mejoría, todo ello mientras María continúa trazando planes contra los De la Reina.

En cuanto a Pelayo, da un toque de atención a Fina después de que Marta se haya echado para atrás con su plan de ser padres juntos. Manuela y Gaspar, por su parte, se dan cuenta de lo solo que se siente Raúl tras haberse separado de María. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.