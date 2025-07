Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 21 de julio, pudimos disfrutar del capítulo 354 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores pudieron ver cómo Marta ha confesado a Fina que ha decidido no ser madre con Pelayo, mientras éste, molesto por la negativa de su mujer, se queja ante Damián. Y todo porque es incapaz de gestionar la relación de Marta y Fina. Begoña no puede evitar sentirse profundamente abrumada ante la constante insistencia de Gabriel, mientras que María decide pedir consejo a Gabriel sobre cómo debe hacer para tratar de ganarse la confianza de Begoña. ¡No parará hasta conseguirlo!

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han podido ser testigos de cómo Irene ha tomado la firme decisión de confesar a Digna y a don Pedro que, finalmente, Cristina es conocedora de toda la verdad. Todo ello mientras Damián ha dado el paso de confesar a Andrés la verdadera razón por la que trajo a Cristina, que no era otra que desestabilizar a don Pedro. Algo que llegó a conseguir por momentos. Por si fuera poco, observamos como doña Ana, madre adoptiva de Cristina, se presenta en la colonia con la firme intención de tratar de aclarar las cosas. Todo ello mientras Andrés no puede evitar tener muchísimo miedo de que Perfumerías De la Reina esté siendo víctima de espionaje empresarial. Además, hemos sido testigos de cómo Andrés siente cada vez más celos al ver cómo Gabriel está cada vez más cerca de Begoña. ¡Es algo que, desde luego, no puede evitar!

¿Qué sucede en el capítulo 355 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 22 de julio?

De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Begoña no duda un solo segundo en dar un toque de atención a Andrés por la manera en la que se comporta con Gabriel. Cristina, por su parte, confiesa a Luis la realidad de sus orígenes. Así pues, el perfumista le aconseja que dé una oportunidad a doña Ana para que pueda explicarse.

En cuanto a Gabriel, veremos cómo vuelve a colgarse una nueva medalla tras haber aparecido con la solución para lograr producir a tiempo la fragancia de aniversario. Julia no tarda en pedir perdón a Teo por haber dado a conocer sus planes de fuga, mientras que Luz intenta tranquilizarlo respecto a la enfermedad de Gema.

María ha dejado descolocado a Gabriel con una importante confesión sobre su enfermedad, mientras que Andrés descubre que don Pedro negó la ayuda de Diosdado cuando éste se la pidió. Cristina carga contra Damián por haberla contratado, por lo que toma una drástica decisión respecto a su puesto de trabajo. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.