Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 18 de julio, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 353 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera, hemos podido ver cómo Luis ha dado un toque de atención a Cristina tras haber descubierto el grave error cometido durante la producción del perfume. A pesar de todo, y para sorpresa de Andrés, don Pedro no duda un solo segundo en apoyar a la joven. Julia, mientras tanto, ha comenzado a sentirse culpable por haber ocultado el plan de Teo de marcharse a Benavente. Marta se sincera con Andrés sobre sus dudas sobre ser madre junto a Pelayo.

Lejos de que todo quede ahí, Irene se muestra profundamente decidida a no dejarse influenciar por don Pedro. Así pues, da el paso de seguir su propio camino, tomando dos decisiones importantísimas que van a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. En gesto de reconciliación, Chema no ha dudado un solo segundo en pedir perdón a Carmen. Todo ello mientras da una respuesta a Tasio respecto a la oferta de trabajo que ha recibido como transportista. Luis y Luz han conseguido limar asperezas, hacen las paces y optan por aplazar sus planes de formar una familia. Marta, conscientes del impacto emocional que puede suponer su marcha para Fina, decide cambiar de opinión sobre su luna de miel. Además, los celos empiezan a apoderarse de Andrés, al ver cada vez más juntos a Begoña y Gabriel. Es algo que, dadas las circunstancias y como es de esperar, no puede ocultar.

¿Qué sucede en el capítulo 354 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 21 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Marta hace saber a Fina su decisión de no ser madre con Pelayo, mientras que Pelayo, molesto por la negativa de su mujer, se queja a Damián de la relación que la joven mantiene con Fina. ¡No sabe cómo hacer frente a la situación!

Lejos de que todo quede ahí, Begoña se siente profundamente abrumada ante la insistencia de Gabriel, mientras que María aconseja a Gabriel sobre cómo ganarse a Begoña. Irene confiesa a Digna y don Pedro que Cristina sabe toda la verdad, mientras que Damián confiesa a Andrés que trajo a Cristina con la firme intención de desestabilizar a don Pedro.

En la colonia se presenta doña Ana, madre adoptiva de Cristina, con la intención de aclarar las cosas de una vez por todas. Andrés tiene miedo de que Perfumerías De la Reina esté siendo víctima de un espionaje empresarial, mientras no puede evitar sentir celos de cómo Gabriel está cada vez más cerca de Begoña. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.