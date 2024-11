La emociones están garantizadas en First Dates, de eso no cabe duda. Cada vez son más los participantes que deciden unirse a la aventura del programa de Cuatro con el objetivo de encontrar a su media naranja. Una experiencia única, pero también arriesgada. Pues, los comensales no saben nada de su cita hasta que la ven por primera vez en persona. Eso sí, esta situación no es un impedimento para solteros como Caqui, quienes acuden al local con ganas de ir a por todas. El soltero, de 25 años, se presentó como un tatuador madrileño que quería vivir «una vida amorosa catastrófica». ¿El motivo de su nombre? Muy curioso.

«De pequeño me hice Twitter y puse ‘caquita de chocolate’», confiesa. Desde entonces, todo su círculo cercano lo conoce por ese apodo. Asimismo, afirmó ser «muy optimista, divertido y muy enamoradizo». Unas cualidades que le contó a Carlos Sobera, que fue el encargado de recibirlo al llegar al restaurante del amor. «Yo por la calle o en el metro me enamoro cinco veces al día», le dijo el participante. De hecho, respecto a lo que busca de su próxima pareja, lo tiene claro. «Que esté bizco, que tenga cejas de lobo, mirada de loco, físicamente me fijo en eso. No me gustan las cosas bien hechas», recalcaba.

Minutos después llegó Brais, su cita. El joven gallego, de 29 años, se presentó como una persona tímida. Además, a nivel físico cumplía los requisitos que Caqui buscaba. «Tiene mirada de loco, de que algo oculta, que a lo mejor es más bueno que el pan, pero vamos a compartir expediente judicial», comentó el madrileño en privado.

La pareja aceptó seguir conociéndose, por lo que se trasladaron hasta la mesa del restaurante. Un intercambio de palabras donde los solteros comenzaron hablando de diversos temas con el objetivo de descubrir si tenían gustos o aficiones en común. «Habla muy rápido y me cuesta entenderlo, pero es gracioso», señaló Brais.

En gustos musicales no coincidían. Mientras Brais era un gran aficionado del jazz, Caqui escuchaba música pop. Pero, eso no les desanimó. «Estoy súper cómodo con que hable y diga todo lo que se le pase por la cabeza, me gusta la gente natural y que diga todo», dijo el gallego.

Brais tras escuchar la propuesta de su cita de First Dates: «Es una locura, pero sí, lo voy a hacer»

Brais le contó que actualmente estaba centrado en la reforma de su autocaravana. «¡Qué hippie! Tiene pinta de tener un metabolismo lentísimo, pero me encanta porque yo soy nervio puto y necesito la calma», opinó el madrileño. Además, le contó que le encantaba el campo. Un dato que le gustó mucho a Caqui.

«Es una chaval muy seta, pero me gusta», comentaba. Pero, fue en la recta final de la velada cuando Brais dejó a Caqui sin palabras con su inesperada propuesta. «¿Querrías hacerte un tatuaje en esta cita o te cagas de miedo?», le preguntó. «Es una locura, pero sí, lo voy a hacer. Me gustan las locuras. Tiene unos tatuajes chulísimos, así que creo que lo va a hacer genial», le respondió el participante.

En la decisión final de First Dates, los solteros estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose fuera del formato. Eso sí, antes de irse a casa, ambos cumplieron su promesa. De esta manera, Caqui le tatuó a su cita un pequeño calcetín con las iniciales del programa en la parte interna del tobillo. «¡Qué chulo!», exclamó Brais al verlo.