Makoke confirma su fecha de boda y a los famosos que no piensa invitar

Makoke se quedó a las puertas de la final de Supervivientes 2025, una experiencia que le hizo darse a conocer a millones de personas, pese a que lleva décadas en diferentes programas de televisión. Pese a que ya pasó por el altar hace nueve años, su matrimonio con Kiko Matamoros no fue nada bien, pese a que comenzaron su relación en el año 1999. Pero esta vez la malagueña está segura de que Gonzalo Fernández es el hombre de su vida y de que será la definitiva, por eso ya ha anunciado, vía exclusiva, la fecha de su boda, el lugar y quiénes seguro que no estarán invitados.

«Nos casamos en el mismo lugar en el que nos enamoramos, en la Hacienda Na Xamena (Ibiza) el próximo 12 de septiembre, junto a un precioso acantilado y poco antes de la puesta de sol», ha contado la andaluza. Allí se conocieron durante unas vacaciones y allí piensan sellar su amor. Situada al norte de la isla, está ubicada en la localidad de San Miguel, alejada del bullicio del turismo y las discotecas, siendo uno de los pocos rincones que la isla blanca que todavía mantienen su esencia.

Como no podía ser de otra manera, una boda ibicenca estará marcada por un estilo desenfadado, algo que ya han avisado los novios a los invitados. «Será una boda íntima y civil, sin el protocolo de siempre, sin gente vestida de pingüino. La gente va a ir vestida bohemio chic, ibicenca», cuenta Makoke en una exclusiva para la revista Lecturas.

El ser un lugar tan especial le plantea algunos problemas logísticos, ya que tiene un límite de invitados muy corto, por lo que ambos deberán seleccionar muy bien a quién dejar fuera de este evento. «No he terminado la lista aún. Pelayo y Damián, que han sido mi team en Supervivientes, vienen. Arancha de Benito y Estefanía Luyk, mis íntimas amigas también y Marta López es la única de la tele. Raquel Meroño espero que pueda venir», comenta la novia.

Los descartados de la boda de Makoke en Ibiza

«Me encantaría invitar a Escassi, Manuel y Borja. Me encantaría que vinieran todos menos el team Montoya. Carmen Alcayde, por supuesto que no», afirma en la citada entrevista. Tampoco estarán los compañeros de Fiesta, programa en el que colabora los fines de semana en Telecinco, asegurando que no son sus amigos, tomando una decisión parecida a la de Marta López. No habrá hueco para niños, debiendo hacer así una selección importante, ya que sólo puede invitar a 120 personas.

El que tendrá un papel fundamental en la ceremonia será Pelayo Díaz, con el que está trabajando para lucir dos trajes e incluso deja la puerta abierta a un tercero, pero eso dependerá de lo que acuerden. «He confiado a ciegas en él, me puso un mensaje diciendo que tenía una cita con Juanjo Oliva en París, él es que va a hacer el vestido de la ceremonia», comenta.

«Voy a ser una novia clásica, de blanco. El diseñador del segundo vestido es Juan Vidal, una maravilla. Estoy muy ilusionada. Los dos vestidos son impresionantes», pero hay un tercero que podrían estar preparando, haciendo un guiño por parte del diseñador. Quizás sea un modelo inspirado en su aventura en Honduras.