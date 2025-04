Supervivientes: Conexión Honduras regresó, un domingo más, al prime time de Telecinco. El popular concurso de supervivencia se ha convertido en uno de los formatos más seguidos por la audiencia de Mediaset España. Y es que, cada vez son más los espectadores que quieren seguir de cerca la andadura de las celebridades en Honduras. Por ello, en la emisión de anoche, el público tuvo la oportunidad de ser conocedor de todo lo sucedido en la isla durante las últimas horas. Pues, además de descubrir el nombre de la concursante expulsada de manera definitiva, también se pudo ver el reencuentro de Makoke con su pareja, Gonzalo.

La concursante comenzó la gala sin tener ni idea de lo que le esperaría minutos después, puesto que fue su turno de protagonizar el famoso Puente de las emociones. Eso sí, ella lo hizo a ciegas. Pues, no sabía que al final del puente se encontraba su chico esperándola. De esta manera, la colaboradora de televisión abrió su corazón para poder ir pasando uno a uno los peldaños de infancia, fama, oscuridad, familia y amor. Pero, fue justamente cuando le tocaba hablar de amor cuando se emocionó al mencionar a su pareja.

«Gonzalo es el triunfo de la esperanza sobre la experiencia. Es el que me da la ilusión de mirar al futuro, la ilusión de compartir, de quedarme en casa, el amor es la ilusión que tengo por vivir, por estar bien y vivir la vida. Es un amor que he encontrado, desde la madurez es mucho más bonito. Yo no lo esperaba, me enamoré de él con 53 años, me ha llegado y le amo profundamente. Estoy loca porque sea mi marido y le amo con toda mi alma», le dijo a Laura Madrueño.

Unas palabras muy profundas que fueron escuchadas por su chico en ese preciso momento, pero ella no lo sabía. Fue cuando terminó de cruzar la pasarela que tuvo la oportunidad de quitarse la venda de los ojos. Tras ello, completamente en shock, Makoke no pudo evitar abalanzarse hacia su pareja para abrazarlo. Un tierno momento donde ambos no pararon de decirse lo mucho que se quieren. «Gracias, estoy feliz, necesitaba verle. No sabía que te quería tanto», le dijo Makoke a su novio.

La etapa más oscura de la vida de Makoke

Antes de descubrir que su pareja la estaba esperando al final del puente, Makoke tuvo que pasar por un peldaño que hacía referencia al momento más oscuro o difícil de su vida. «La he sentido en varias ocasiones en mi vida, mi oscuridad iba enlazada públicamente. Me he sentido que no tenía fuerza para nada, pero la he sacado. Lo he pasado muy mal, he estado muchos años por discrepancias con los padres de mis hijos, he tenido momentos muy duros, pero creo que es parte de la vida», dijo.

Respecto a su familia, la participante lo tuvo claro. «Anita y Javi son todo para mí y mis nietos me han dado la vida. Mis hijos están muy unidos, estoy tan orgullosa de ellos… con Anita y Javi no siempre he podido ser la mejor madre porque han tenido que vivir episodios muy feos», confesó. «Sé que he cometido errores», dijo con pesar.