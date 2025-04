‘Supervivientes 2025’: ¿quién fue el concursante expulsado definitivo de ayer, domingo 27 de abril?

La pasada noche del 27 de abril, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva emisión de Supervivientes 2025. El popular show de supervivencia regresó, un domingo más, de la mano de una nueva entrega de Conexión Honduras. De esta manera, presentado por Sandra Barneda, la audiencia tuvo la oportunidad de ver todo lo acontecido en la isla durante las últimas horas. Todo ello sumado al nombre del nuevo expulsado definitivo. Un duelo que se disputaba entre Carmen Alcayde y Laura Cuevas, quiénes se han convertido en habitantes de Zona Parásito. Por ello, el público tuvo la oportunidad de votar en una votación express a través de la app de Mitele para elegir a la expulsada que regresaría a España.

Sin embargo, en esta situación, la única que quería dejar de formar parte de la experiencia de Supervivientes 2025 era Laura Cuevas. Y es que, las numerosas disputas que ha vivido con su marido, Carlos Calderón, le han pasado factura de la peor manera. Por ello, la participante confesó que deseaba salir del reality para regresar a su vida lo más pronto posible. Por su parte, Carmen Alcayde señaló, por activa y por pasiva, que quería seguir concursando. Pues, la colaboradora televisiva se siente todavía con muchas fuerzas de seguir adelante en Honduras. Pero, ¿quién fue la expulsada definitiva?

El programa avanzó y la organización del formato continuó con su temática habitual de juegos. Pero, sin ánimos de alargar demasiado el momento, la presentadora procedió a revelar el veredicto final de la audiencia. «Los espectadores de Supervivientes han decidido, con sus votos en la app de Mitele PLUS, que la concursante que continúa en la aventura sea… ¡Carmen Alcayde!», exclamó Sandra Barneda.

El resultado de la votación fue claro, pero la reacción de las nominadas no pudo sorprender más. Mientras Carmen Alcayde gritaba de emoción y agradecía el apoyo al ser salvada, Laura Cuevas hizo lo mismo, pero por ser expulsada. «No había visto una felicidad mayor entre una expulsada y una repescada», señalaba Sandra Barneda sorprendida.

La presentadora Laura Madrueño se acercó a Laura Cuevas para darle las gracias por su entrega en el concurso. «Has pasado momentos buenos y malos… espero que te sirva esta experiencia en tu vida. Ha sido un placer que hayas estado aquí y esperamos que hayas disfrutado muchísimo», le dijo. Unas palabras que la expulsada recibió con mucho alivio.

Carmen Alcayde hace creer a sus compañeros que es la expulsada

Pero, la noche no concluyó ahí. Carmen Alcayde, como salvada, volvió a convertirse en concursante oficial y habitante de playa. Pero, antes de contarle a sus compañeros que había sido expulsada, tuvo la misión de hacerles creer que la habían expulsado de manera definitiva.

Por lo tanto, apareció en el Oráculo de Poseidón con cara abatida. «Esa cara no me gusta nada», comentó Montoya. Sin embargo, por mucho que la colaboradora intentó fingir sus lágrimas y desilusión, no terminó de convencer a Montoya y a Anita Williams. Y es que, los ex concursantes de La isla de las tentaciones, como sus grandes apoyos, no pudieron evitar emocionarse al saber que se quedaba en el formato.