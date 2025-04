‘Supervivientes 2025’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, jueves 24 de abril?

El pasado jueves 24 de abril, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de una nueva gala de Supervivientes 2025 presentada por Jorge Javier Vázquez. De esta manera, pudieron ser testigos de uno de los momentos más esperados cada semana, que no es otro que conocer el nombre del nuevo expulsado de la edición. Debemos recordar que, el pasado martes, el salvado fue Montoya, por lo que la decisión estaba entre tres personas: Anita Williams, Koldo Royo y Carmen Alcayde. Por lo tanto, la audiencia de Supervivientes 2025, a través de sus votos en la aplicación gratuita de Mitele, iba a tener la última palabra. Una vez en Palapa, en la que los nominados aparecieron con su saco en la que guardan sus pertenencias, Jorge Javier Vázquez dio a conocer el nombre del primer salvado de la noche. No hubo sorpresas, ya que fue Anita Williams la que salió de esa temida lista de nominados.

Por lo tanto, la cosa quedó en un duelo, puesto que Koldo Royo y Carmen Alcayde se jugaban a cara o cruz su continuidad en Supervivientes 2025. Como no podía ser de otra manera, los concursantes del reality estaban expectantes y muy nerviosos pero, sobre todo, tenían muchas ganas de saber la decisión final de la audiencia. Tras un tiempo prudencial, en el que la gala siguió su curso sin ningún contratiempo, Jorge Javier Vázquez volvió a conectar con los robinsones: «Hasta el momento, ha sido la votación más ajustada», comenzó diciendo el presentador. De esta manera, comunicó la noticia que todos esperaban: «Los espectadores de Supervivientes, con sus cientos de miles de votos en la app de Mitele, han decidido que el concursante salvado sea… ¡Koldo!». Sin duda, una noticia que dejó a más de uno completamente descolocado, pero recordemos que fue una votación muy ajustada, por lo que el expulsado podía haber sido cualquiera de los dos.

Carmen Alcayde, nueva expulsada de ‘Supervivientes 2025’

Como era de esperar, las reacciones a la decisión del público no tardaron en llegar. La colaboradora de televisión, por su parte, no dudó en coger su saco y decir adiós a esta aventura: «Yo me voy con la cabeza alta por haber dado mi opinión en todo momento (…) Ha sido un concurso muy duro pero muy bonito».

La tertuliana no quiso marcharse de Palapa sin hacer hincapié en lo importantes que han sido Anita y Montoya en su participación en el reality: «Ojalá ganen la guerra». El de Utrera, por su parte, estaba verdaderamente desconsolado tras saber que su gran apoyo en la isla se iba de su lado: «Ha sido más que una compañera y amiga, ha sido familia y el mayor premio que me llevo de este concurso».

Carmen Alcayde y Laura Cuevas se enfrentarán al televoto

Tras ser expulsada frente a Koldo Royo con un ajustado porcentaje, la organización de Supervivientes 2025 ha decidido enviar a Carmen a la zona parásita. En esa localización, desde hace una semana, se encuentra la anterior expulsada, que fue Laura Cuevas. Las dos ex concursantes convivirán en ese lugar hasta el domingo, donde se abrirá una votación para que una de las dos pueda salvarse y, de esta forma, se reúna con el resto de compañeros. La otra, por tanto, regresará a España de forma definitiva.