‘Supervivientes 2025’: ¿quién fue el concursante salvado ayer, martes 22 de abril?

La pasada noche del 22 de abril, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de Supervivientes 2025. El popular formato de supervivencia se ha convertido en uno de los más vistos en la cadena, y las cifras de audiencia lo reflejan a la perfección. Un encuentro televisivo, presentado por Carlos Sobera, donde se trataron todas las novedades ocurridas durante las últimas horas en Honduras. Pues, además de descubrir cuál sería el futuro de Montoya tras su inesperada evacuación, también se reveló el nombre del primer salvado de la semana. Una nueva ceremonia de salvación donde Montoya, Anita Williams, Koldo Raya y Carmen Alcayde se disputaron su permanencia.

Como informábamos hace unas horas, Montoya fue evacuado por la organización del programa debido a que no se encontraba bien anímicamente. Descubrir que Manuel González continuaba siendo concursante del formato no ha sido plato de buen gusto para el andaluz. De hecho, poco han tardado ambos participantes en tener un fuerte enfrentamiento. Un intercambio de palabras que acabó por completo con el ex participante de La isla de las tentaciones. Sin embargo, tras las observaciones del equipo médico, la organización del programa dictaminó que el artista podía seguir concursando sin ningún tipo de problema. Una noticia que supuso un gran alivio para todos, especialmente, para Carmen Alcayde. Eso sí, su situación no le salvó de tener que enfrentarse a la ceremonia de salvación.

El programa comenzó con la celebración de un oráculo de emergencia que había obligado a cambiar la escaleta del programa. Pues, los enfrentamientos sucedidos en las playas han obligado a tomar cartas en el asunto. Luego, las celebridades se dirigieron a la zona de juegos para poder disfrutar de una suculenta recompensa, la cuál consistía en un plato de albóndigas. Pero, lejos de quedar ahí, minutos después, Laura Madrueño inició la ceremonia de salvación.

Al igual que en ocasiones anteriores, los nominados se subieron a la tarima de madera para descubrir el veredicto de la audiencia. Si el concursante seguía nominado caería al mar. Pero, si se convertía en el salvado de la noche no se cortaría su cuerda y, obviamente, no caería al agua. Ante ello, la presentadora del formato cortó la primera cuerda, la de Carmen Alcayde.

La siguiente en caer al agua fue Anita Williams, que al igual que su compañera, también manifestó su miedo de caer de la tarima. Por lo tanto, todo quedaba entre Koldo y Montoya, los dos participantes más salvados por la audiencia durante esta edición. Y es que, ambos concursantes, de una manera o de otra, han logrado conquistar al público con su carisma, tenacidad y superación.

¿Quién fue el concursante salvado de ‘Supervivientes 2025’?

Se ha convertido en uno de los más apoyados por el público desde el minuto uno. Por ello, su salvación no ha sorprendido demasiado. Y es que, Montoya volvió a coronarse, una vez más, como el elegido por el público para quedarse en la isla. Pues, por mucho que lo nominen sus compañeros, queda claro que los espectadores quieren verlo triunfar en Honduras.

«Está haciendo historia con sus salvaciones», exponía Carlos Sobera. «Os lo agradezco, España entera. Aquí estamos hasta que ustedes queráis, aunque me den 40 de fiebre, mientras esté firme y vosotros queráis, viva la madre que os parió», dijo Montoya agradecido. Por lo tanto, Anita Williams, Koldo Raya y Carmen Alcayde son los tres concursantes que se disputan su permanencia en Supervivientes 2025.