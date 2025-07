La nueva especie que ha llegado a España y que pone a los expertos en lo peor: su picadura es fatal

España ha recibido la llegada de una nueva especie invasora, su picadura puede ser fatal y pone los expertos en lo peor. Estamos ante una serie de elementos que son imposibles de controlar. Una serie de factores hacen que determinadas especies, lleguen o, simplemente, se expandan a toda velocidad por nuestro país. Estamos ante una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marquen estos próximos días, en especial si tenemos que movernos por España y estar disfrutando de la naturaleza.

Su picadura es fatal y puede llevarnos a urgencias o incluso acabar en ceguera, algo que nos debe preocupar y hacer estar en alerta.

Las especies que están llegando a España desde lejos, pese a los controles que hay establecidos, ponen los pelos de punta. Cada vez se viaja más o se compra en partes del mundo más lejanas. Nos hemos acostumbrado a tener con un simple click cualquier objeto en nuestra casa.

El transporte de mercancías y de personas en el mundo ha dado lugar a una globalización que puede ser especialmente peligrosa en cuanto a las especies se refieren. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para lo peor de una forma que hasta la fecha no nos imaginaríamos.

Es hora de aprovechar al máximo un tipo de detalles que pueden ser los que nos marquen desde cerca, con ciertas novedades que acabarán siendo las que nos acompañarán en estos momentos.

Esas especies invasoras que son casi indetectables ya están en España y pueden acabar siendo más peligrosas de lo que imaginamos. En este caso, estamos ante una hormiga cuya picadura tiene unas consecuencias fatales.

Una nueva especie que ha llegado a España

Esta hormiga ha llegado desde lejos y ya supone una de las mayores amenazas a las que nos hemos enfrentado en años. Estamos ante un insecto que puede pasar casi desapercibido, pero sus consecuencias pueden acabar siendo peor de lo que nos podríamos imaginar.

Los expertos de Mapfre nos indican que: «La hormiga de fuego, también conocida como Solenopsis invicta, es originaria de las regiones subtropicales de Sudamérica, sin embargo por su resistencia, agresividad y capacidad reproductiva están colonizando otras partes del mundo. Este insecto se caracteriza por su picadura agresiva y muy grave, su comportamiento depredador y su capacidad para adaptarse y dominar nuevos entornos, lo que hace que los ecosistemas naturales y entornos urbanos se vean muy afectados negativamente. A pesar de su origen sudamericano, la hormiga roja lleva meses en Europa, concretamente se localizaron más de 80 nidos cerca de la ciudad de Siracusa, en Sicilia, Italia, por lo que es posible que se haya extendido a España, donde las ciudades costeras de clima cálido podrían ser un punto de entrada por su humedad de altas temperaturas. Así que ya lo sabes: podría estar en tu jardín».

Siguiendo con la misma explicación: «La hormiga de fuego es de color marrón rojizo y en algunos casos presenta tonalidades mezcladas de negro y rojo, resaltando que el área trasera siempre es más oscura que el resto del cuerpo. Su cuerpo está separado por una “cintura” que une ambos lados del tronco y son agresivas, si se sienten amenazadas pueden empezar a picar de manera intensa e incesante».

Los efectos de su picadura pueden ser incluso letales: «Las picaduras de la hormiga de fuego son dolorosas, y el peligro radica en que, en personas susceptibles y con alergias importantes pueden desencadenar una respuesta alérgica severa conocida como anafilaxia. En este caso nos encontraríamos ante una emergencia médica que compromete diversos órganos del cuerpo y puede originar síntomas desde leves o moderados hasta graves y en el peor de los casos, potencialmente mortales. Las personas afectadas pueden experimentar picor intenso en la zona acompañado de urticaria. A la vez pueden surgir complicaciones respiratorias como hinchazón en la garganta o la lengua similar a las reacciones alérgicas a algunos alimentos o medicaciones, que podría obstruir las vías respiratorias y provocar dificultad para respirar. En los casos más graves además puede haber calambres estomacales, náuseas o diarrea y un descenso de la tensión arterial, lo que podría provocar un shock y pérdida de conocimiento. Este tipo de reacciones requieren una intervención médica urgente, ya que la vida del afectado puede peligrar».