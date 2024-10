No es ningún secreto que First Dates se ha convertido, indudablemente, en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más los comensales que se animan a pasarse por el restaurante más famoso de la televisión con el objetivo de intentar conocer a su media naranja. En la entrega del pasado lunes 28 de octubre, los espectadores pudieron conocer a Hilary, una modelo de 22 años que no tardó en definirse como una persona verdaderamente «soñadora, carismática, amable e icónica». Por si fuera poco, reconoció que solamente se había enamorado una vez en su vida, pero que «uno nace siendo amor, yo soy amor». Carlos Sobera no tardó en mostrarse verdaderamente sorprendido con las palabras de la soltera: «¡Qué barbaridad!». En cuanto a su hombre ideal, Hilary tenía verdaderamente claro cuáles eran sus requisitos.

«Alto, con energía masculina, que sepa tratar a una dama. Un hombre que ame, trabajador, entregado», confesó. Su cita para esa noche era Marco, un camarero de 28 años que no tardó en confesar que era un gran apasionado de los superhéroes. De esta forma, reconoció lo siguiente: «Tengo un tatuaje de Batman y del Joker porque siento que tengo esa doble personalidad. Cuando hay que hacer las cosas bien, soy Batman. Pero cuando hay que enseñar el carácter, soy un poco el Joker». La primera impresión de ambos nada más coincidir en el restaurante de First Dates fue bastante buena y positiva. La soltera se sinceró al respecto: «Me gusta que sea alto, un hombre negro, ancho de espalda. Eso me encanta». Marco, por su parte, desveló qué le pareció su cita nada más verla: «Tiene una sonrisa y una cara muy bonita, y un cuerpo de escándalo», reconoció.

Tras intercambiar unas primeras palabras, los dos pasaron a la mesa que tenían reservada en el restaurante para poder disfrutar de la cita. No tardaron en hablar sobre sus gustos, aficiones y planes de futuro. «Soy de Alcalá de Henares, pero ahora estoy viviendo en Zaragoza. Tengo planes de futuro y ahora estoy ahorrando para comprarme una casa», comenzó diciendo Marco, algo que aplaudió Hilary: «Eso me parece increíble y admirable, porque es difícil comprarse una casa».

Fue entonces cuando el soltero acabó confesando que no estaba en sus planes casarse, al menos por el momento. Aun así, estaría dispuesto a celebrar una boda africana con la que haría un homenaje a sus orígenes. Algo que también fascinó a Hilary: «Me gusta que ame su cultura», reconoció ante las cámaras del equipo de First Dates.

En un momento dado de la cena, la conversación se centró en el tema sexual. Y todo porque Marco formuló la siguiente pregunta: «¿Cuántas veces puedes tener sexo en una noche? Sé sincera». Ella respondió con total sinceridad: «Depende del chico, no tengo problema». Él, entre risas, fue más allá: «Yo me puedo desmayar». Hilary añadió algo más: «Es un tipo que puede aguantar dos o tres noches seguidas».

A la hora de hablar de posturas favoritas en el sexo, el soltero aseguró que tenía varias. Algo que gustó, y mucho, a la comensal: «Me gusta este tigre, es un macho. Podría ser un empotrador». Poco después, los dos pusieron rumbo al reservado donde fueron protagonistas por un baile de lo más sensual. A pesar de todo, llegó un giro verdaderamente radical en el rumbo de la cita a la hora de pagar la cena. Marco propuso hacerlo a medias, algo que hizo que Hilary estallase: «Me estás viendo divina, ¿y me vas a hacer pagar 20 euros en una cena?».

Las gemelas, camareras del programa, no tardaron en preguntarle si se sentía decepcionada. Hilary tiró de honestidad mientras se resignaba a pagar su parte de la cena: «Bueno, no se puede tener todo. Olvidemos el final». Marco no tardó en pronunciarse sobre el paso que dio: «Siempre hay que tener un 50/50 en todo». A pesar de todo, los dos estuvieron de acuerdo en tener una segunda cita tras su paso por First Dates.