Laporta quiere hacer caja con el producto nacional

Joan Laporta está haciendo caja con el producto nacional en este mercado de fichajes. El Barcelona ya ha traspasado a tres jugadores españoles hasta el momento y busca vender como mínimo dos más. En la entidad blaugrana tampoco se descarta una venta importante de un jugador nacional antes del 31 de agosto para ajustar las cuentas del club.

El mercado del Barcelona sigue su curso. Joan Laporta no quiere cerrarlo ni en ventas ni en llegadas. Aunque hay que recordar que, por el momento, Joan García, Roony y Rashford no están inscritos. Tampoco Szczesny y Gerard Martín. La entidad culé asegura por activa y por pasiva que tiene vías y recursos suficientes para afrontar estas inscripciones sin sufrir tanto como el año pasado. Pero los precedentes están ahí. «Hasta que no lo vea, no lo creo», como diría aquel.

Y por lo que pudiera pasar, el Barcelona ha estado haciendo caja con su producto nacional en este mercado de fichajes. Sacó seis millones por Álex Valle (Como), 12 por Pau Víctor (Braga) y cinco por Pablo Torre (Mallorca). En total, 23 millones en salidas que podrían aumentar durante este mes de agosto.

También Sergi Domínguez, Ansu Fati y Astralaga han dejado el Barcelona este verano. Por no contar los jugadores del filial que tras el descenso apuntan a salir del club. Ahora las ventas continúan y los dos primeros nombres que salen a la palestra son Iñaki Peña y Oriol Romeu. El portero es de momento el único guardameta que tiene el Barça inscrito tras la lesión de Ter Stegen. Pero Hansi Flick no cuenta con él. Tampoco con el mediocentro que el pasado curso jugó en el Girona. Los dos podrían salir con la carta de libertad, pero aligerando salario.

El mercado nacional del Barcelona

Otro de los españoles del Barcelona que está en la rampa de salida es Héctor Fort. El lateral derecho culé sí dejaría un importante dinero en caja. Varias informaciones se hablan incluso de 15 millones que se podría embolsar el cuadro culé.

Son salidas que en total dejarían en el club un bote cercano a los 40 millones de euros. Pero ninguna de estas ventas es importante. Otra cosa ya es si hablamos de dos nombres propios como Fermín López y Marc Casadó. El Barça ha filtrado en las últimas horas que ninguno de los dos está en venta y que no lo necesita para cuadrar sus cuentas.

Pero la realidad es que las informaciones durante los últimos días apuntaban a un foco diferente y los socios culés, a través de las redes sociales, se han revelado contra esta posible decisión. «Casadó no se toca», era el lema que inundó las redes el pasado sábado.

Fermín y Casadó realizaron el pasado curso una temporada brillante y se han ganado que muchos equipos, tanto en España como en el extranjero, estén interesados en ellos. Ofertas no le faltarían. El Barça juega al escondite mientras, pero agosto es muy largo. Laporta sabe que con el producto nacional y La Masía se puede hacer una buena caja.