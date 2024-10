Carlos Sobera tiene que salir al rescate de una soltera de ‘First Dates’: «Eso se va a hacer viral»

La pasada noche del 24 de octubre, First Dates regresó al prime time de Cuatro con el objetivo de recibir a sus nuevos participantes. El show de citas a ciegas, presentado por Carlos Sobera, se ha convertido en la opción ideal de muchas personas que quieren encontrar a su media naranja de una manera poco convencional. Una experiencia única que solteras como Rosy, de 36 años, no han dudado en vivir de primera mano. Sin embargo, podría decirse que la cántabra no entró con buen pie al local del amor. ¿El motivo? Nada más atravesar la puerta, se tropezó y perdió el equilibrio. Una inesperada situación que, sino llega a ser por el presentador vasco, hubiera terminado en desgracia.

Afortunadamente, Carlos Sobera se encontraba a su lado en el momento de su llegada y pudo socorrerla al instante. Un momento de «tierra trágame» para la soltera que intentaron obviar rápidamente. De esta manera, Rosy le contó que, tras terminar una relación de diez años, estaba dispuesta a volver a abrir su corazón. Pero, los nervios en la participante eran evidentes, por lo que el presentador intentó tranquilizarla. «Pero, ¿por qué estás nerviosa? ¿Por qué te has caído en la puerta? Eso se va a hacer viral», le dijo con humor. «Lo peor es que sabía que iba a pasar. Estaba predestinado que me iba a caer», respondió ella. «Si tienes necesidad, quítate los zapatos y ya está», le aconsejó él.

Minutos después llegó Sergio, un cántabro de 33 años, que se presentó como un apasionado de la vida. «Siempre busco ser feliz», dijo en su presentación. «Muy guapa. Es una chica en la que me fijaría en la calle», comentó el comensal tras conocer a Rosy. Una muy buena impresión que fue compartida por la soltera. «Es muy guapo, no tenía ese prototipo de chico en mente y me ha sorprendido», señaló ella.

Tras una primera toma de contacto, Carlos Sobera acompañó a la pareja de solteros hasta al mesa del restaurante para que pudiesen tener más intimidad. De esta manera, Rosy le contó que era profesora de infantil. Un pequeño dato que sorprendía a Sergio. Pues, al parecer, todas sus parejas habían estado vinculadas con la enseñanza.

«No sé si tengo un radar o algo», comentó entre risas. Por su parte, el soltero le contó que era vigilante de seguridad y un amante del gimnasio. «Yo en mi tiempo libre me dedico a la exploración urbana. Entro en lugares abandonados, tenemos acceso», explicó Rosy.

La decisión final de First Dates

La velada entre los solteros iban avanzando a la perfección. De hecho, que Sergio fuera padre no fue un impedimento para ella. Asimismo, a nivel sexual eran también muy compatibles. Pues, confesaron tener gustos similares. «La veo muy fin a mí, muy similar en muchas cosas, es espontánea, dice lo que piensa y en el tema sexual también nos vamos a llevar bien», opinó el soltero.

Antes de concluir la velada, Roxy y Sergio se trasladaron hasta el reservado de First Dates. Allí, la pareja de solteros derrochó complicidad y compartió varios besos apasionados. Una serie de actitudes con las que ya dejaban claro que la decisión final iba a ser positiva. Y, efectivamente, así fue. Pues los dos confesaron que «sería un error no darse una oportunidad para conocerse más».