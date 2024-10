La pasada noche del 23 de octubre, First Dates regresó al prime time de Cuatro con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. El programa presentado por Carlos Sobera se ha convertido en la opción ideal de muchas personas a la hora de encontrar el amor, aunque no siempre tenga un final feliz. Pero, dicen que quién no arriesga, no gana. Un lema que José, un madrileño de 59 años, tiene muy claro. Pues, tras veinte años de matrimonio y un reciente enamoramiento fallido, el participante ha acudido al equipo del show televisivo para que le ayuden a encontrar a su media naranja. Sin embargo, la velada no transcurrió de la manera en la que le hubiese gustado.

«Me estoy separando. Tras la pandemia, entré en una red social de citas, conocí a una persona y me enamoré», le contó al presentador del formato. El soltero fue el primero en llegar al local del amor, por lo que tuvo la oportunidad de hablar un poco con el comunicador. «Estuviste con tu mujer y al mismo tiempo con esa chica y no cuajó», le dijo Sobera. «En vez de ir hacia delante, fui hacia atrás y perdí lo que podría haber sido el amor de mi vida (…) Me voy a acordar de ella hasta que me muera», reconoció José. Unas declaraciones con las que dejaba al presentador completamente estupefacto.

Fue entonces cuando Carlos Sobera le hizo la gran pregunta, teniendo en cuenta la reciente confesión del participante. «¿Tú estás en disposición de conocer a alguien con todo el historial que llevas que además es muy reciente?», le dijo. «No sé si lo del refrán, un clavo saca otro clavo…», comentaba José.

Sin embargo, y a pesar de que su corazón no había sanado todavía y seguía sufriendo por la pérdida de su última pareja, José quiso conocer a Mónica. La soltera es una madrileña, de 52 años, que acudió al programa gracias a su grupo de amigas. «Es muy atractiva y muy elegante», señaló el comensal.

Pero, Mónica no tuvo la misma primera impresión de él. «Me hubiera gustado alguien más cuidado, pero vamos es un tío agradable y normal», comentó ella en uno de los totales. Tras una primera toma de contacto, Sobera acompañó a la pareja de solteros hasta la mesa del restaurante con el objetivo de que se conociesen mejor.

De esta manera, y sin tardar demasiado, José le explicaba a Mónica su complicada situación sentimental. «He querido contarle desde el principio cómo ha sido mi vida amorosa y egoístamente ha sido sanador, pero sobre todo por ser sincero con esa persona que he conocido», confesó. «Tiene que pensar que no es el mejor tema para comenzar una cita», opinó la soltera.

Pero, lejos de mejorar la velada, todo empeoró cuando José le contó que seguía viviendo con su ex mujer y sus hijos. «No sé cómo viene a First Dates. Es que tiene unas narices José, pero vamos tremendas», afirmaba con disgusto la participante. Pero, el soltero seguía convencido de que lo mejor que podía hacer es conocer a otra persona.

José en First Dates: «Siempre he estado distraído»

Para el madrileño Mónica era la candidata perfecta. «Mónica me ha gustado desde que la he visto, es atractiva y elegante», dijo. Pero, la soltera tenía claro que no iba a ser el segundo plato de nadie. «Es blandito y el tío que me gusta a mí no me contaría su vida así como me la ha contado José al primer minuto», opinaba ella en privado.

Posteriormente, antes de la decisión final, el soltero le contó que la relación con su familia tampoco iba bien. De hecho, confesó que era la oveja negra de su círculo. «Siempre he estado distraído», explicaba. Una serie de confesiones que no hacían sino aumentar el disgusto de Mónica. «Madre mía. ¿Qué me habéis traído? Por favor, el libro de reclamaciones», exclamó sorprendida. Por ello, al final de la cita, la soltera se negó a tener un segundo encuentro con José.