No es ningún secreto que First Dates se ha convertido, inevitablemente, en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Esto no es producto de la casualidad, puesto que todo el equipo hace un excepcional trabajo para sorprender a todos y cada uno de los espectadores. Y no solamente eso, sino que cada vez son más los comensales que se animan a acudir al restaurante más famoso de la televisión con el objetivo de encontrar a su media naranja. En la nueva entrega, dos de los protagonistas fueron Angie y Antonio. La empresaria de 68 años, que ahora está jubilada, viene de Castelldefels (Barcelona) y reconoció estar muy contenta consigo misma: «Me acepto con mis defectos, que tengo que mirar cuáles son, y soy una mujer feliz». Lejos de que todo quede ahí, la comensal de First Dates dejó sin palabras al equipo al confesar su mayor trauma en el amor.

Y es que, de joven, estuvo a punto de casarse pero nada salió como esperaba: «Fue un problema fuerte. Me dejó por un hombre», reconoció. Su cita para esa noche era Antonio, un instalador ya jubilado de 71 años que vive en Tarragona. Entre otras cuestiones, el comensal se sinceró sobre lo que más le gustaba: «Todo lo que va relacionado con el baile latino, y me encanta y suelo hacerlo a menudo». Lejos de que todo quede ahí, quiso ir mucho más allá: «Soy muy activo, estoy como un chaval». Como primera impresión, los dos estuvieron de acuerdo en algo: no se habían gustado en absoluto. Por lo tanto, de primeras, la cita apuntaba bastante mal. El equipo de First Dates les invitó a sentarse en la mesa que tenían reservada en el restaurante para poder disfrutar de la velada. Fue entonces cuando los dos dieron el paso, a pesar de todo, de intentar conocerse más.

Angie quiso hacerle saber que jamás había estado casada y que su vida ha sido dedicarse a su tienda de ropa. Ante las cámaras del programa, Antonio compartió su reflexión tras esta confesión de su cita: «No creo que sea una mujer fogosa. Tanto tiempo soltera para una mujer que le guste el sexo…».

Tras disfrutar de la cena, en la que fueron sincerándose sobre diversos aspectos de su vida, los dos solteros pasaron al reservado. Fue allí donde se animaron a bailar. A pesar de que Antonio intentó enseñar algunos pasos a su cita, ella no era capaz de seguir su ritmo. Algo que hizo estallar al soltero, que acabó sincerándose con las cámaras del programa.

«En la cama me la imagino como un saco de patatas. No la veo movida», espetó. La decisión final no tardó en llegar. Al ser conscientes de la inexistente química que había entre los dos, no hubo sorpresas al escuchar la decisión que tanto Angie como Antonio habían tomado. De hecho, el de Tarragona fue el que más contundente se mostró al respecto: «Nos hemos caído muy bien, pero hay en cosas que no somos compatibles», sentenció. ¡El amor no triunfó en First Dates!