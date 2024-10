No es ningún secreto que First Dates se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Una noche más, las puertas del restaurante más famoso de la televisión han vuelto a abrirse para recibir a otros tantos comensales que llegaban con ganas de intentar conocer a su media naranja. Dos de los protagonistas de esta nueva entrega fueron Miriam y Abraham. La soltera, de 31 años, reconoció que se había presentado al programa con el objetivo de encontrar a esa «persona especial» para poder disfrutar de un «futuro juntos». La valenciana aseguró que se consideraba como una persona tremendamente religiosa, por lo que uno de sus grandes objetivos no era otro que «construir una catedral con su pareja»: «Vengo de una familia católica, tengo 11 hermanos y yo soy la número 6», comenzó diciendo al equipo del programa presentado por Carlos Sobera.

Por si fuera poco, Miriam añadió algo más: «Quiero ser como mis padres. Han pasado por muchas batallas, enfermedades, problemas económicos… y han sido un equipo». Lejos de que todo quede ahí, la soltera reconoció que otro de sus objetivos era «ser santa»: «En el matrimonio, significa que yo quiero que tú seas santo y yo quiero que tú quieras que yo sea santa y que los dos nos ayudemos a ser santos». Su cita para esa noche era Abraham, un madrileño de 34 años que acudía a First Dates con el objetivo de conocer a una mujer religiosa, de derechas y con grandes valores enfocados en la familia. Tres requisitos que, desde luego, Miriam cumplía a la perfección. Nada más ver a la soltera, Abraham se sinceró sobre cómo había sido esa primera impresión: «Me ha gustado. Es una chica guapa, alta… No le he visto ninguna imperfección. Ha sido un flechazo».

La valenciana, por su parte, tuvo una impresión bastante similar al madrileño: «Me ha gustado mucho su manera de vestir. Físicamente, bien». La soltera no tardó en quedarse verdaderamente impactada al descubrir que su cita no había salido de España todavía por un motivo concreto, y es que estaba esperando a su pareja ideal. Algo que supuso un punto negativo para ella: «Fallo garrafal. Tienes que viajar con o sin pareja».

En la cena, los dos comensales empezaron a hablar de sus vidas personales. Ella no tardó en confesarle que tenía nada más y nada menos que 11 hermanos, algo que impactó a Abraham: «Lo normal es que digan dos, tres o cuatro, pero once… Cuidado». El madrileño, por su parte, le hizo conocedora del gran drama familiar que marcó su vida para siempre: perdió a su padre con tan solo dos años y a su padre hace tres años. A pesar de este duro golpe, el soltero reconoció que seguía creyendo muchísimo en Dios.

Lejos de que todo quede ahí, Miriam continuó sincerándose sobre su punto de vista sobre su sentido de la vida: «No le tengo miedo a la muerte. Yo lo que quiero es morirme y ser santa». Además reconoció que, tras haber perdido la fe con 15 años, asistió a un retiro espiritual donde vivió lo que considera como una de las experiencias más cercanas a Dios: «Me desmayé y sentí el amor de Dios. Como si me quitaran el odio de repente del corazón y me empezaran a meter mucho amor. Y desde ahí, sé que Dios existe».

Durante la cena, Abraham aseguró que únicamente había tenido un noviazgo de diez años. Algo que extrañó mucho a la soltera, que no tardó en sincerarse con el equipo de First Dates: «Si en dos años no ves que te puedas casar con esa persona, yo lo dejaría». Conforme avanzaba la cita, ambos se daban cuenta de que tenían demasiadas cosas en común. Hasta en el hecho de que eran votantes de VOX: «Hay que ser bueno, pero tampoco tonto… Y creo que España está siendo muy tonta», aseguró Miriam.

Lejos de que todo quede ahí, la soltera quiso ir más allá: «Es importante que tu pareja esté de acuerdo con tus creencias políticas». De esta forma, en la decisión final en First Dates, no hubo sorpresas puesto que los dos tuvieron claro que habían sentido un auténtico flechazo. Tanto es así que ambos se mostraron de acuerdo en tener una segunda cita fuera de las cámaras del programa de Cuatro.