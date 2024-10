No es ningún secreto que First Dates se está convirtiendo en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, ya que tanto Carlos Sobera como el resto del equipo hacen un trabajo verdaderamente excepcional para seguir sorprendiendo a todos y cada uno de los espectadores. Todo ello unido a que cada vez son más las personas que se animan a acudir al restaurante más famoso de la televisión con el objetivo de intentar encontrar a su media naranja. Un claro ejemplo lo encontramos en Dani, un joven de 29 años que reconoció estar harto de relaciones que no acaban en nada serio. Así pues, asegura que su objetivo es encontrar una mujer con la que casarse y formar una familia. Pero lo que nadie esperaba es que fuera a ser tan concreto a la hora de dar a conocer sus condiciones.

«Quiero a una mujer que no sea una mujer que esté ahí por las noches tirada en la calle. Eso de que esté todos los fines de semana para arriba y para abajo… para mí no lo quiero», comenzó diciendo Dani al equipo de First Dates. Lejos de que todo quedase ahí, el comensal quiso ir mucho más allá: «Quiero una mujer que esté centrada en su casa, en su trabajo, en formar una familia y en querer casarse. Que sepa hacer comidas, hacer la cama, poner la lavadora… Una mujer de verdad porque ahora mismo no quedan pocas. Maquillarse todas saben». Como no podía ser de otra manera, Carlos Sobera se quedó verdaderamente impactado con sus palabras. Junto a Dani se encontraba Cristian, su hermano pequeño, que también acudió a First Dates en busca del amor. Él solamente quería a una mujer cariñosa y fiel que le haga feliz.

La cita de Dani para esa noche fue Azahara, una dependienta de Córdoba de 28 años. No solamente le ha llamado la atención del soltero sino que, además, éste no ha tardado en hacerle saber cuáles son sus requisitos. «Me gusta que vaya a Mercadona y que me compre un Kinder Bueno, por ejemplo. Que tenga detalles y que le gusta estar en su casa, que sea respetuosa con su marido…», aseguró el comensal, ante la sorpresa de su cita.

«Lo veo como una persona muy chapada a la antigua. Sinceramente creo que necesita una persona que sea más que su pareja, su madre. Que haga y que deshaga como él quiera y conmigo no va», reconoció la cordobesa al equipo de First Dates. Lejos de que todo quedase ahí, Dani fue más allá con un comentario verdaderamente fuera de lugar: «Si tienes algún deseo de tener hijos, tampoco te queda mucho. Tienes ya 28 años».

Evidentemente, la soltera no daba crédito a lo que estaba escuchando. No solamente porque tenían pensamientos diferentes en cuanto al futuro, sino por la manera en la que él se expresaba sobre diversos asuntos, como es el caso de lo que buscaba en una mujer. Es por eso que la decisión final de First Dates no fue una sorpresa para los espectadores del programa.

«Creo que los pensamientos en cuanto a pareja y tuyos propios no van conmigo. Eres una persona que está muy chapada a la antigua en ese aspecto», comenzó diciendo Azahara, y añadió: «Buscas una mujer de su casa, que se quiera casar y que quiera tener hijos. Y yo no voy con ese pensamiento. Soy libre en ese aspecto». Aunque Dani no tuvo suerte en el programa, su hermano Cristian sí ya que salió del restaurante de la mano de su cita.