Carlos Sobera, sobre la cita de ‘First Dates’ que jamás se pudo emitir: «Lo que pasó fue lo peor»

Carlos Sobera se ha convertido, a lo largo de los últimos años, en uno de los presentadores más habituales de Cuatro. Capitaneando First Dates, el comunicador vasco es el encargado de recibir en el programa a los solteros que acuden en busca de su media naranja. Un encuentro televisivo donde dos personas, que no se conocen de nada, tiene una cita tras haber sido emparejados como una pareja potencialmente perfecta. Una aventura única que, como hemos podido ver con el paso de los años, el presentador se encarga de comenzar. Pues, antes de presentar a los participantes, es el encargado de hablar un poco con los solteros. Numerosas personas y experiencias, pero no todas han acabado de la mejor manera.

Recientemente, Sobera acudió al programa de radio de A las bravas, de la Cadena SER. Allí, el presentador habló de su trayectoria en el programa de Mediaset España y, para sorpresa de todos, confesó que hubo una cita en particular que se salió de control. Pues, al parecer, los solteros emparejados mostraron su desagrado por el otro desde el primer minuto. Pero, ¿qué sucedió? Pues, todo comenzó como cualquier otro programa de First Dates. El equipo estaba preparado para recibir a un hombre de 40 años, de derechas, bien vestido y educado. El participante acudió al local del amor en busca de su pareja ideal, pero se encontró algo que nunca deseó.

La pareja seleccionada para el soltero entró por las puertas del restaurante y poco tardaron en encenderse las alarmas. La directora del formato se dio cuenta que el soltero había solicitado que no quería a nadie con ideologías políticas opuestas a las suyas. Desafortunadamente, la organización pecó de optimista y pensó que no pasaría nada si su cita era un chico de izquierdas. Pero, se equivocaron.

«Yo siempre recibo a porta gayola y lo que pase, pasa», comentó Carlos Sobera. El presentador, a pesar de todo, tuvo la esperanza de que todo saliese bien. Pero, rápidamente comprendió que no era el caso. «Lo que pasó fue lo peor, que se volvió loco», afirmó. Al parecer, el primer tema que salió a la luz durante la cita fue la política.

Un tema de la discordia que se convirtió en el detonante. «Se volvió loco», confiesa el comunicador en la entrevista. Según ha explicado, el soltero se comportó de manera violenta y exagerada al saber que lo habían emparejado con un simpatizante del Partido Popular (PP). De esta manera, y sin ningún tipo de control ni educación, comenzó a decir comentarios ofensivos.

Carlos Sobera sobre la cita más polémica de First Dates: «Me quedé con muy mal cuerpo, con muy mal cuerpo»

«Yo no me voy a casar con alguien de derechas, mucho menos voy a follar con alguien de derechas», señala que decía. La situación se volvió tan insostenible que Carlos Sobera confiesa que no tuvo más remedio que tomar cartas en el asunto. Pues, era consciente de que no había arreglo para la cita y que este desencuentro había provocado una gran tensión entre los participantes y la propia producción del formato.

«Nos hemos equivocado», les dijo. Tras ello, los comensales fueron trasladados a casa y el episodio fue archivado. La organización de First Dates decidió que lo ocurrido no se emitiría jamás. Ante ello, Carlos Sobera confiesa que ha sido una de las experiencias más desagradables que ha vivido como miembro de la industria televisiva. Una incidente tan tenso para todos que le dejó con una sensación muy amarga. «Me quedé con muy mal cuerpo, con muy mal cuerpo», sentencia.