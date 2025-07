Ivet Playà se pronuncia tras la confesión de Nika sobre Alejandro Sanz: «Bravo por tu valentía»

Ivet Playà saltó al foco mediático después de denunciar públicamente, nunca por la vía legal, que se sintió utilizada por Alejandro Sanz, con el que tuvo una relación mucho más estrecha que la que pueden tener una fan y un artista. Pese a reconocer que fue su amante durante un tiempo, la catalana ha decidido atacarle, aunque en su paso por el programa De Viernes no convenció con sus argumentos, ya que en todo momento hablaba de problemas personales entre dos personas, pero en ningún momento llegó a dar razones para justificar que haya querido hundir su imagen. Cuando este asunto parecía olvidado, unas palabras de Nika, ex concursante de Operación Triunfo, han dado alas para que Ivet vuelva a la carga contra el cantante.

Nika fue una de las participantes de OT 2, siendo recordada por muchos, para su desgracia, por resultar herida en un accidente que ocurrió durante los ensayos de una gala en la mítica academia. Una estructura, que simulaba ser un puente, cayó por el peso durante un ensayo grupal, siendo ella una de las más perjudicadas. Para la historia quedará la conexión con Carlos Lozano desde el hospital en el que tuvo que ser ingresada.

Tras su salida de OT la suerte le fue esquiva y su carrera musical no ha tenido el mismo éxito que otros compañeros como Manuel Carrasco o Pablo López, que con mucho esfuerzo son ahora referentes del pop. En 2012 quiso dar un giro a su carrera y formó el grupo Münik, siendo el batería Jordi Roselló, su ex pareja y padre de su hija Stella. Su ruptura hizo que el grupo se acabase y desde ese momento la artista se ha mantenido lejos de la industria, hasta que en este 2025 ha publicado el single Susi Okama, en el que colabora con el grupo Miss Caffeina.

En plena promoción de este nuevo trabajo, la cantante ha hablado de su vínculo con Alejandro Sanz, algo que era desconocido hasta el momento. «Le conocí con 15 años en Puerto Rico», ha explicado a la revista SEMANA. En aquel momento todo fue una casualidad, ya que decidió viajar con su madre, que era piloto de Iberia.

«Muchos años después entablé una relación con él. Con mi familia he ido a conciertos, le he llevado una maqueta, le he avisado de que iba a hacer el casting de OT», pero explica que en ningún momento recibió ayuda del artista, pese a la buena relación. «Todo lo he hecho sola y no le debo nada a nadie», comenta.

Preguntada por si sólo habían tenido una relación de amistad, Nika lo ha negado, dejando claro que tuvo algo con el cantante, aunque no ha querido dar más detalles. «Y hasta aquí. Es un tema del que prefiero no hablar», así lo ha parado, ya que hace más de 13 años que no hablan.

Ivet Playà se solidariza con Nika

La catalana ha aprovechado el momento para volver a cargar con Sanz. «Muchas fans ya sabíamos de ella y de su historia secreta con Alejandro Sanz», ha comenzado escribiendo en todas sus cuentas de redes sociales.

«Hace unos años, hubiera pensado que Nika es una oportunista por contarlo. Ahora, pienso que es tremendamente valiente porque salir a contar algo, por poco que sea, de una de las personas más poderosas e influyentes del habla hispana, es un riesgo que no todo el mundo está dispuesto a asumir», ha dicho. «Bravo por tu valentía, tus valores y tu coraje, Nika», así ha finalizado esta intervención.