Nika saltó a la fama con su participación en la segunda edición de Operación Triunfo, en la que compartió Academia con compañeros como Manuel Carrasco, Mai Meneses o Vega, entre otros. Desde que formó parte de la historia de este concurso, la cantante no ha dejado de trabajar en su proyecto musical. Recientemente, Nika ha concedido una entrevista a los compañeros de SEMANA en la que se ha sincerado como nunca sobre su paso por OT 2, su mala experiencia en la industria con un mánager cuyas intenciones no eran profesionales e, incluso, ha dado detalles de su vínculo con Alejandro Sanz. La artista, de 45 años, ha sacado a la luz un nuevo sencillo titulado Susi Okama, un nombre que tiene relación con una pregunta, que es la siguiente: «¿sushi o cama?». Esta canción refleja la mala experiencia que vivió con un representante que, en realidad, no quería saber absolutamente nada de ella «en el aspecto laboral».

De hecho, como ella misma ha reconocido en la mencionada revista, este mánager tenía como objetivo acostarse con ella. «Ahora te lo cuento con una sonrisa, pero fue un momento bastante doloroso para mí. Es frustrante como artista y como mujer», explicó la ex concursante de la segunda edición de Operación Triunfo. Es más, desveló que quiso añadir detalles «muy gráficos» en el single para que esa persona en cuestión se diese por aludida. Pero no todo quedó ahí, ya que Nika aseguró que no es la primera vez que hace frente a esta situación, puesto que le ha ocurrido «con tres personas en muy corto espacio de tiempo». Por si fuera poco, ella se encontraba atravesando por uno de los momentos más duros de su vida, puesto que no solamente acababa de morir su madre, sino que había tenido que atravesar un durísimo proceso, como es separarse del padre de su hija.

«¿Cómo es posible que alguien juegue con mi vida y con mis ilusiones en un momento de mi vida en el que estoy tan vulnerable?», cuestionó la madrileña. Además, en SEMANA, Nika desveló que, poco después de salir de la Academia, le «estafaron en una campaña de publicidad» que hizo con Hugo Salazar, artista que conoció durante su paso por OT 2 y que por aquel entonces era su pareja. Según su testimonio, él cobraba más que ella y el equipo lo justificaba alegando que «es un chico».

Respecto a su ex pareja, del que no ha querido mencionar su nombre, dejó claro que esa relación sentimental no le hizo ningún bien «ni a nivel personal ni a nivel profesional». De ahí que haya querido hacer balance de esa artista de 22 años que llegó a la industria musical con muy poca experiencia: «Ahora lo veo con perspectiva y me da pena aquella niña».

Nika desvela que conoció a Alejandro Sanz con 15 años

En esta charla, la artista reconoció que tuvo un vínculo muy especial con el cantante de Amiga mía, con el que actualmente no tiene relación. «Le conocí con 15 años en Puerto Rico», comenzó explicando. La joven acompañó a su padre, que trabajaba en la aerolínea Iberia, a un concierto suyo.

«Muchos años después entablé una relación con él. Con mi familia he ido a conciertos, le he llevado una maqueta, le he avisado de que iba a hacer el casting de OT», explicó. A pesar de todo, Alejandro jamás le ayudó en nada, puesto que le comentó que «se lo tenía que ganar ella». Algo que siempre agradeció: «Todo lo he hecho sola y no le debo nada a nadie».

«¿Tu relación con él siempre fue profesional?», preguntó la periodista de la mencionada revista. Ella, entre risas, respondió de forma negativa, aunque no quiso entrar en más detalles: «Y hasta aquí. Es un tema del que prefiero no hablar». Además, hizo hincapié en que «hace 13 años» que él no habla con ella.