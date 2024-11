Una mítica concursante de ‘OT’ anuncia que abandona la música

Una de las concursantes más carismáticas de la primera edición de Operación Triunfo ha anunciado que por el momento se alejará del mundo de la música, al menos de los escenarios. «Ha llegado un punto en mi vida en que necesito evolucionar, crecer y sobre todo seguir aprendiendo en otros campos profesionales», asegura la artista en un comunicado publicado en sus redes sociales. De esta manera anuncia que por el momento dejará los escenarios y el proyecto musical en el que estaba inmersa en estos momentos para continuar con sus proyectos profesionales en paralelo a su carrera como cantante, además de dejar claro que buscará en el futuro nuevos proyectos.

La artista actualmente formaba parte Fórmula Abierta, el grupo nacido después de la primera edición y en la que participó el fallecido Álex Casademunt. Con él consiguió llegar al éxito con su canción Te quiero más, que fue una de las canciones del verano de 2002, dejando claro que los que parecían unos olvidados de la academia tenían mucho que decir. Por desgracia su popularidad se fue desinflando con el paso del tiempo y de las nuevas ediciones del concurso de canto, lo que hizo que el grupo se separase y cada uno comenzase caminos nuevos. Hay que recordar que la formación original tenía al propio Casademunt junto a Geno, Mireia y Javián.

Con el paso del tiempo el grupo ha ido cambiando de miembros, con entradas y salidas de diferentes caras recordadas de OT, pero en la actualidad era un trío formado por Verónica Romero, Enrique Anaut y Geno Machado. Pero ha sido la última la que ha anunciado que abandona el grupo y que buscará nuevos proyectos, aunque no necesariamente como cantante.

El comunicado de Geno Machado para anunciar su salida

«Querida familia. Tras 23 años en el mundo de la música, de los cuales 9 han sido con Fórmula Abierta, anuncio que me retiro del grupo. Después de mucho pensar en ello he tomado la decisión firme de abandonar la agrupación definitivamente», así comienza diciendo en cuenta de Instagram.

«Ha llegado un punto en mi vida en que necesito evolucionar, crecer y sobre todo seguir aprendiendo en otros campos profesionales, por supuesto, ligada a la música. Han sido unos años en una experiencia enriquecedora y preciosa que me ha dado grandes satisfacciones, no sólo como artista, si no también como persona», así confirma que seguirá en la música, pero lo hará de otra forma.

«Los primeros años fueron apasionantes en todos los aspectos y conocí a grandes personas en el camino que me han aportado sabiduría y mucho amor. Más tarde, a partir del reencuentro, quisimos volver con un producto renovado, acorde a nuestra evolución artística de cada uno de nosotros pero habían cosas que a mí profesionalmente no me cuadraban, fue cuando decidí aparcarlo temporalmente», ha recordado con cariño.

«Después de tres años me proponen tomar las riendas de FA para seguir manteniendo el legado del grupo. Es hora de explorar nuevos caminos y seguir aprendiendo de este maravilloso mundo que la vida me concedió», asegura.

Finalmente, Geno Machado desea lo mejor a sus compañeros y espera que el proyecto siga: «Deseo de corazón que se continúe con este legado. Gracias por tantos años de apoyo incondicional y a todas las personas que han acudido a los conciertos, disfrutado, cantando y bailando con nosotros todos estos años. Ha sido un viaje maravilloso», así cierra esta despedida.

La amiga de Chenoa y Natalia es de suponer que siga con su carrera como profesora de canto y productora musical, algo que llevaba haciendo desde hace años en una academia situada en Marbella.