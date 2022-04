Merche acudía de nuevo a ‘Pasapalabra’ para concursar junto al equipo naranja y, además, quiso aprovechar unos minutos para promocionar su último trabajo, ‘20 conmigo’. El álbum hace un balance de sus veinte años de carrera en la música y cuenta con una canción con dedicación especial. ‘Este lunes’ va dirigido a Álex Casademunt, quien falleció el 2 de marzo del pasado año y con quien mantuvo una relación de cuatro años.

Ambos se enamoraron y a pesar de la ruptura seguían manteniéndose el cariño y así lo ha demostrado una vez más la cantante: «Va dedicada con toda mi alma a Àlex Casademunt, ese ser tan especial a quien quiero muchísimo». Con esta canción le dice que “te quiero con toda mi alma, que no te olvidaré en mi vida y que te llevo en mi corazón, cariño mío».

💖 Merche quiso tener un bonito recuerdo de Àlex Casademunt durante su paso por #Pasapalabra. No te pierdas el emocionante momento. 👉

https://t.co/PuzHtHmshX pic.twitter.com/z9NnjCDKl2 — antena 3 (@antena3com) April 9, 2022

«Si miro atrás he querido con locura, pero como a ti no he querido nunca más…», es una de las frases de ‘Este lunes’ que más ha emocionado a sus seguidores. Y es que, con este guiño incluido en su nuevo disco, deja claro en su reaparición televisiva en ‘Pasapalabra’ lo especial que ha sido hacer y componer este proyecto.

La artista gaditana mantuvo una relación bastante duradera con el exparticipante de la primera edición de ‘Operación Triunfo’ desde el año 2003 hasta el 2007. Fue una de las relaciones más mediáticas en ese momento en España. Ahora, solo le queda acordarse de él y recordar los buenos momentos juntos, porque incluso después de la ruptura siguieron manteniendo el contacto.

De hecho, tras el trágico accidente que acabó con la vida de Álex Casademunt, Merche le dedicó unas bonitas palabras en ‘Viva la vida’ hace un par de meses: «Era una persona muy especial, de estas que entran por la puerta y lo iluminan todo. Tenía muchas ganas de vivir, tenía un talento…».