First Dates sigue amenizando las noches de los espectadores de Mediaset España. El popular formato de citas a ciegas se ha convertido en una de las joyas de la corona del grupo de comunicación, pues lleva casi 10 años imbatible en la parrilla televisiva española. Y es que, tras haber unido a cientos de participantes, no es de extrañar que cada vez sean más los solteros que quieran vivir la experiencia de primera mano. Una aventura que, recientemente, nos presentó a Ruth. La valenciana, de 56 años, no dejó indiferente al confesar que ya es abuela a su edad. «Ya me gustaría tener una yaya así», cuenta que le dicen los hombres al saberlo.

Lleva soltera desde que se divorció, es decir, desde el 2004. Se casó cuando tenía 17 años, pero no fue una historia de amor que la acompañaría hasta sus últimos días. Por ello, actualmente, busca un hombre que sea buena persona, sincero y trabajador. «Como un Richard Gere», explicó. Unas palabras con las que hizo referencia al aclamado actor. Asimismo, confesó que le gustaría que fuese mayor que ella, pues así le puede enseñar cosas que desconoce. Una serie de requisitos que fueron escuchados por la organización del formato. Por ello, le presentaron a Juan Carlos, un valenciano, de 60 años, al que le gusta cuidarse.

Sin embargo, nadie se esperó el primer encuentro entre los solteros. «Creo que lo he visto», comentó Ruth asombrada. Y no se equivocaba. Pues, al parecer, el soltero estuvo viviendo en el mismo pueblo que ella hasta que se divorció. Así pues, tras estar muy contentos con la elección del programa, se trasladaron hasta su mesa en el restaurante con el objetivo de conocerse mejor.

La velada fue marchando a las mil maravillas, pues lograron conectar en un montón de puntos. El programa les ha propuesto contestar a las típicas preguntas del rasca. Por ello, y sin dudarlo dos veces, se han adentrado en temas más sexuales. «He hecho locuras con mi exmarido, he hecho todo», le contó ella a su cita.

Ruth se sincera con su cita de ‘First Dates’: «He hecho muchas cosas salvajes»

«¿Lo más salvaje quieres que te diga? Venir de Sevilla y hacerlo en el autobús», le contó como ejemplo. Una serie de confesiones que tenían a Juan Carlos sin palabras. «¡¿En el autobús?!», exclamó él. Pero, lejos de dejar la confesión ahí, la soltera le dio una información extra. «Sí, viniendo con mis suegros. Yo he hecho muchas cosas salvajes», agregó.

El soltero, por su parte, también realizó sus confesiones. «Lo he hecho en una escalera, en un ascensor, en la playa de día, pero dentro del agua, también», dijo. «A mí me gusta que me miren, sí», comentó ella. De esta manera, ambos dejaron claro que también coincidían en el ámbito sexual. Por lo tanto, en la decisión final de First Dates no hubieron sorpresas. Ruth y Juan Carlos estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose fuera del programa.