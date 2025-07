Un concursante de ‘La Ruleta de la Suerte’ hace historia al resolver un panel sin ninguna letra

La Ruleta de la Suerte no se va de vacaciones. Jorge Fernández continúa capitaneando el popular programa de Antena 3 y lo sigue haciendo por todo lo alto. Y es que, el formato, a pesar de sus numerosos años en televisión, sigue cosechando grandes datos de audiencia. Eso sí, en sus más de 20 años de historia, nunca se ha vivido lo que ha sucedido recientemente. Y es que, para sorpresa de todos, una participante logró resolver un panel en blanco. Pues, no contenía ninguna letra como pista. Sin embargo, las palabras previas del presentador fueron suficientes para que la concursante arrasase con todo. Pero, ¿cómo sucedió?

Todo comenzó cuando Jorge Fernández informó a los concursantes que iban a poner un «trocito» de una popular canción de Sebastián Yatra. «Vamos a jugar ya con uno de los temas más conocidos, si no el que más, de Sebastián Yatra», anunció. «Lo que pone en el panel es lo que todo el mundo sabe, hasta yo sé este trocito de canción. ¡Ahí está!», avisó a los participantes. Unas palabras con las que daba el pistoletazo de salida a la prueba, por lo que tenía a los concursantes expectantes. Pero, esto solo bastó a Bea para coger impulso y arriesgarse. Y es que, como bien dice el dicho, quién no arriesga no gana.

Sin dudarlo dos veces, Bea pulsó el pulsador y lo hizo con intenciones de resolver el panel en blanco. Un gesto que pilló a Fernández por sorpresa. «Así me gusta, Bea, que lo que te haya dicho yo, te haya servido de pista buena», le dijo a la participante. Fue entonces cuando la joven dio su respuesta para comprobar si pasaba la prueba de manera positiva o no.

«Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos», dijo como solución al panel. Unas palabras con las que dejaba atónitos a todos. Pues, efectivamente, Bea completó el panel de La Ruleta de la Suerte sin ninguna pista de por medio. «Creo que es la primera vez que resolvemos así. ¡Es correcto!», anunció Jorge Fernández.

La anécdota de Jorge Fernández en ‘La Ruleta de la Suerte’

Como no podía ser de otra manera, el público entero se volcó con Bea y le dió un fuerte aplauso. Asimismo, Joaquín Padilla, por su parte, cantó algunos versos de este icónico tema de Sebastián Yatra. Pues, Tacones rojos fue uno de los sencillos más sonados del pasado 2022, y no es para menos.

«No sé si recuerdo yo alguna vez que algún concursante haya adivinado sin nada», observó el presentador. Eso sí, la victoria de Bea llevó al presentador de La Ruleta de la Suerte a recordar una divertida anécdota. «Una sola vez, hace muchísimos años, me hicisteis una inocentada que una concursante, para el día de los Inocentes, tenía un pinganillo (y acertaba los paneles sin letras). Al tercer panel ya dije ‘aquí pasa algo», dijo entre risas.