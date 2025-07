Santos Cerdán rechaza ver la tele en prisión para no tener «intoxicación» de la prensa

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, hoy en prisión provisional comunicada en la cárcel madrileña de Soto del Real, se niega a ver la televisión porque «no quiere tener intoxicación» de lo que dice la prensa, señalan fuentes penitenciarias consultadas por OKDIARIO.

«Lo que quiere es tener solamente la información que le transmitan sus abogados», apunta las mismas fuentes, coincidiendo con la publicación este jueves de las primeras imágenes de Santos Cerdán en la cárcel, unas instantáneas históricas que ha revelado este periódico. Las fotografías exclusivas muestran a Santos Cerdán en diferentes estancias de la prisión, como el comedor, el polideportivo o el patio.

«No tiene acceso a televisión ni radio. No ha querido tener ni radio ni televisión en su celda», señalan las fuentes citadas. En el caso de la televisión para uso en su habitáculo, bien la compra el recluso o se la trae su familia siempre que «cumpla una serie de características». No obstante, Santos Cerdán se ha negado a contar con este vínculo con el exterior, reduciendo su conocimiento de lo que pasa extramuros de la prisión a lo que le traslada su abogado y le cuenta su propia familia.

Por ejemplo, este jueves, tras la publicación en OKDIARIO de las fotos en exclusiva de su vida en prisión, recibió la visita de su mujer, Paqui Muñoz Cano, perceptora de una pensión de «640 euros» por invalidez a consecuencia de un «accidente», como declaró el propio ex número tres del PSOE ante el juez instructor del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.

Santos Cerdán, en la prisión de Soto del Real.

También han sido frecuentes en estos diez primeros días de su estancia entre rejas, las visitas de sus abogados. Y es que, además del letrado que le asistió ante el juez, el ex diputado independentista de la CUP en el Parlamento de Cataluña Benet Salellas, también ha recibido consejo del abogado Jacobo Teijelo en el centro penitenciario.

«Ambos despachos han confirmado que trabajarán de forma completamente coordinada desde el primer momento, con el firme objetivo de demostrar la plena inocencia del señor Cerdán tanto en sede judicial como ante la opinión pública», según un comunicado emitido el pasado martes.

Asimismo, las fuentes penitenciarias citadas revelan que Santos Cerdán «ni siquiera está pendiente de la televisión que hay en una sala común de los internos, por lo que ignora por completo los programas de la mañana, los de la tarde también, que hablan de su tema», relatan. «Cuando la tele está puesta en este tipo de programas, no se sienta y no está pendiente de lo que sale en pantalla», añaden las mismas fuentes conocedoras de sus pasos en prisión.

No obstante, mientras rechaza recibir información del exterior a través de estos canales, él mismo sí que está recurriendo a otros para vender su versión de los hechos que se le imputan, cuestionar las decisiones del juez y la Fiscalía Anticorrupción y desmentir la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Santos Cerdán, en la prisión de Soto del Real.

Tanto es así que tanto el diario El País como la cadena Ser, ambos medios del Grupo Prisa, publicaron el pasado miércoles un testimonio de Santos Cerdán sobre su situación procesal. «Aquí lo que vale es la hipótesis de la UCO de que yo he participado en las mordidas. Como en mi caso no aparece el rastro del dinero -ni nunca va a aparecer porque no vine a la política a enriquecerme- me ingresan en prisión para encontrar el supuesto dinero oculto», manifestó a través de sus abogados.

«Soy una persona transparente y todo mi patrimonio viene de mi declaración de bienes del Congreso de los Diputados. Tengo un adosado en propiedad con hipoteca (vivienda en Navarra adquirida en 1994 en régimen de gananciales) y algo de dinero en el banco (55.320 euros, según su declaración del Congreso de 2023). Siempre a mi nombre», recalcó desde prisión, como ya hizo ante el propio juez, sin éxito, el pasado 30 de junio.

«Yo no formo parte de ninguna trama. Ni navarra ni española. No soy jefe de nadie. Y, mucho menos, de Koldo García, que no era asesor mío. Lo era de un ministro», llegó a decir en estas declaraciones al Grupo Prisa, señalando así al ex secretario de Organización del PSOE que le precedió en el cargo, el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, que esquivó la cárcel en su comparecencia en el Supremo del 23 de junio.