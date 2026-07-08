Cristina Pedroche: «Lo mejor que he hecho en mi vida es dar teta»

Desde hace unos cuantos días, los seguidores de Cristina Pedroche en redes sociales han visto a la presentadora compartir imágenes en las que aparece con una mascarilla y un gorro desechables. Todo ello mientras explicaba que, desde hace meses, estaba donando leche. Madre de dos hijos, Laia e Isai, la colaboradora de Zapeando no ha dudado en utilizar su perfil de Instagram para compartir un post con el fin de explicar en qué consiste este tipo de donación y lo sumamente importante que es para muchos bebés. «Si me preguntan ahora mismo qué es lo mejor que he hecho en mi vida, diría sin dudar que dar teta», asegura la vallecana, y añadió: «Y pensar que algo que mi cuerpo crea para mis hijos también puede ayudar a que otros bebés tengan un mejor comienzo en la vida, me emociona profundamente».

Lejos de que todo quede ahí, dio más detalles a sus seguidores de la mencionada red social: «Llevo meses donando leche materna y, cada vez que preparo un bote para el banco de leche, pienso en ese bebé que probablemente nunca conoceré. Y, aun así, siento que, de alguna manera, ya estamos unidos». Acto seguido, fue mucho más allá: «Mucha gente me pregunta si es complicado hacerse donante. La respuesta es no». Fue entonces cuando explicó que debes ponerte en contacto con el banco de leche que te corresponda (consultándolo en www.aeblh.org) y concertar una cita. Tras una entrevista sobre tu salud y tus hábitos, te realizan una analítica de sangre allí mismo. Además, te dan un sacaleches y todo lo necesario para extraer la leche. «Las medidas higiénicas tienen que ser más exigentes que cuando sacas leche para tu propio bebé, por eso el gorro y la mascarilla», explica Cristina Pedroche.

Una vez te dan los resultados de los análisis, que suelen tardar unos días, ya puedes empezar a donar cuando quieras. «No hace falta una gran cantidad: cada gota suma. Y tampoco te exigen que te comprometas un tiempo determinado. Cada mujer donará las veces y la cantidad que pueda/quiera», explicó la vallecana.

«Cuando tengas varios botes congelados, te los recogerán en tu casa, si vives en Madrid, a través de Milktruck, o también puedes llevarlos tú», aseguró. Por si fuera poco, quiso hacer hincapié en un asunto: «Algo que también me parece importante recordar: no hace falta que ‘te sobre’ leche. La leche materna no sobra. La producción de leche se adapta a la demanda. Si decides hacer una extracción más para donar, tu cuerpo irá ajustando la producción poco a poco».

Lejos de que todo quede ahí, la vallecana quiso incidir en la importancia de la donación de leche materna: «Puede ser vital para bebés prematuros o gravemente enfermos cuando la leche de su madre no está disponible en ese momento. Me parece increíble que algo tan nuestro, de mis hijos y mío, pueda convertirse en un regalo tan grande para otra familia».

Para sentenciar, Cristina Pedroche fue mucho más allá: «Si estás dando el pecho y alguna vez te lo has planteado, infórmate. Quizá puedas cambiar una vida sin saber siquiera el nombre de ese bebé. Porque hay regalos que no se compran, no se envuelven y no llevan nombre. Solo llevan amor», terminó diciendo.