Quién es Juan Duyos: su edad, su pareja, de dónde es y su profesión

El mundo de la moda nos ha presentado, a lo largo de su historia, a numerosos talentos que han marcado la historia de una manera o de otra. En esta ocasión, realizamos un repaso por el lado más profesional y el más personal de Juan Duyos. Y es que el diseñador es conocido por haberse especializado en el mundo de la costura a medida y los vestidos de novia. Una profesión que se ha convertido en su mayor pasión, la cual nació en él cuando era muy joven. Por ello, con tan solo 18 años, comenzó a estudiar moda en la Alta Escuela de Moda de Madrid.

Sus primeros años los pasó estudiando y trabajando. De hecho, llegó a aprender con el diseñador Manuel Piña. Pero fue cuando este falleció que dio un gran salto a nivel profesional. Pues lanzó al mundo DUYOS&PANIAGUA, marca de moda junto a la diseñadora Cecilia Paniagua. Así pues, poco a poco, comenzó participando en desfiles y en festivales de moda con la firma. Pero no fue hasta finales de 1999 que lanzó su primera colección, DUYOS, con Recuerda y guarda.

El lado más profesional de Juan Duyos

A nivel profesional, Juan Duyos fue creciendo de manera notable. En el 2002 se convirtió en el director creativo de la firma Don Algodón y, un año después, fue premiado con el premio Glamour al Mejor Diseñador Nacional. FANDEDUYOS nace en 2006 y lo hace como la nueva firma del diseñador.

Asimismo, lejos de quedar aquí, a lo largo de los años ha trabajado para importantes marcas. Además, ha llegado a diseñar productos de edición limitada para algunas de ellas. Una carrera profesional de infarto con la que el diseñador ha sumado numerosos hitos. Por ello, ha sido premiado con 5 premios L’Oréal como Mejor Colección en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid, entre otros galardones.

El lado más personal de Juan Duyos

En redes sociales, podemos encontrar presencia de su marca y sus diseños. Si observamos la cuenta de Instagram, DUYOS cosecha más de 24.000 seguidores. Una plataforma donde comparte contenido relacionado con las nuevas creaciones, los nuevos proyectos y desfiles. No hay presencia del madrileño en redes sociales, al menos de manera pública.

Respecto a Juan Duyos, se sabe que nació el 3 de septiembre de 1970 en Madrid. Lleva trabajando en el mundo de la moda desde 1992. Pero, respecto a su lado más sentimental e íntimo, son pocos los detalles que se conocen. Siempre ha intentado mantener su vida lo más alejada del foco mediático y del ojo público. Por lo tanto, se desconoce si su corazón se encuentra ocupado o no.