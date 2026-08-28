Ni rastro de Julián Álvarez: no se entrena por tercer día consecutivo con el Atlético y es baja ante el Sevilla

Nuevo capítulo del ‘caso Julián Álvarez’. La trama es idéntica a los dos anteriores que emitió la serie. Por tercer día consecutivo no se ha entrenado junto a sus compañeros en la Ciudad Deportiva del Atlético. Su primera ausencia la justificó con una indisposición y un mal momento anímico. La situación ha desembocado en tres días sin ejercitarse con el grupo.

Simeone no cuenta con su delantero a un día de enfrentarse al Sevilla, partido para el que Julián será baja. De hecho, Simeone ha preparado el choque sin Julián a lo largo de toda la semana. El delantero se ha caído del grupo, indisposiciones aparte, desde que recibió la ira del Metropolitano y abandonó el terreno de juego en solitario. Así las cosas, con Sorloth lesionado, el Cholo se presentará en el Pizjuán sin delantero y con Giuliano como alternativa a la delantera.

El propio Gil Marín, dentro del marco del sorteo de la Champions, desveló el estado anímico de Julián. «Realmente mal. Ha habido personas que se han encargado de engañarle y confundirle. Lo lamento muchísimo porque le conozco y es una gran persona y profesional. Está completamente confundido y pasa una situación difícil a nivel personal y profesional», expresó el CEO del Atlético.

La postura del club rojiblanco se mantiene perenne en la negación. No quieren transferir a Julián Álvarez y menos al Barcelona. El propio Atlético comunicó que la postura está respaldada de manera unánime por todo el Consejo de Administración. Un portazo que explicó tras el sorteo de Champions. «Nos repugna la falsedad y la falta de ética y profesionalidad. No podemos más que insistir en que no vamos a negociar con el Barcelona bajo ningún concepto», detalló.