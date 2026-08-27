Gil Marín pone en su sitio a Laporta: «Nos indigna y nos repugna la falsedad y falta de ética del Barcelona»

Miguel Ángel Gil Marín ha puesto en su sitio a Joan Laporta tras el sorteo de la Champions League 2026-27. El máximo accionista del Atlético de Madrid atendió a Movistar + después de conocer sus ocho rivales en la fase liga y aseguró que al club rojiblanco le «indigna y repugna la falsedad y falta de ética y profesionalidad» del Barcelona y su presidente en relación al caso Julián Álvarez.

Gil Marín no dudó en responder a las últimas declaraciones de Laporta, que afirmaba estar dolido por enterarse de que el Atlético había negociado con otros clubes por Julián y que era «vox populi» que el argentino quería marcharse al Barça. Preguntado por cómo le habían sentado las palabras del presidente azulgrana, el directivo rojiblanco fue contundente.

«Realmente mal. Ha habido personas que se han encargado de engañarle y confundirle. Lo lamento muchísimo porque le conozco y es una gran persona y profesional. Está completamente confundido y pasa una situación difícil a nivel personal y profesional», explicó Gil Marín.

«Nos indigna aún más. Nos repugna la falsedad y la falta de ética y profesionalidad. No podemos más que insistir en que no vamos a negociar con el Barcelona bajo ningún concepto. La única decisión segura y firme es que no vamos a negociar con el Barcelona bajo ningún concepto. Es mi palabra. El jugador no va a ser transferido al Barcelona con total seguridad», añadió.

«Mi sueño es que Julián siga»

«Nuestra intención y mi sueño personal es que siga con nosotros. Para competir entre los grandes hacen falta jugadores grandes y Julián lo es. Si él llega a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en el Atlético buscaremos alguna alternativa, pero nunca, nunca sería el Barcelona», sentenció un Gil Marín que ha vuelto a dar portazo al Barcelona por el fichaje del delantero argentino.