Máxima dificultad para el Atlético en Champions: Bayern de Múnich, Liverpool y Manchester United

De Mónaco al Metropolitano. El Atlético ya conoce su primera hoja de ruta a seguir para alimentar el sueño de alcanzar la final de la Champions 2027, que se disputará en su estadio, en el Metropolitano. ¿Existe mayor incentivo? La mano inocente de David Villa, finalista en 2014 con los rojiblancos, dictó un camino lleno de minas para el Atlético. La cara de Gil Marín, nada más conocerse los rivales, fue un poema.

El Atlético se enfrentará en el Metropolitano al Bayer de Múnich; Manchester United; Fenerbahçe y Viking. Mientras que a domicilio lo harán contra el Liverpool, PSV, Bodo y Stuttgart. Las cuatro salidas son peligrosas. Anfield es una de las plazas más difíciles de Europa; el Bodo presenta un reto logístico por la temperatura y el césped artificial; y las calderas de PSV y Stuttgart amenazan con la quema.

Será la segunda temporada consecutiva que el Atlético se enfrenta al Liverpool y al PSV en la Fase Liga de la Champions, lo que desemboca en imposibilidad de cara a la temporada que viene. No se podrán enfrentar el curso siguiente en Fase Liga debido a la normativa, que impide los mismos partidos durante tres campañas consecutivas. Al Metropolitano viajará el todopoderoso Bayern de Múnich; el resurgir del Manchester United; el armado Fenerbahçe; y el debutante Viking.

El cuadro turco se ha renovado para esta temporada. Ha fichado a Lukaku, Greenwood, Muriqi y Aké, que se unen al sólido proyecto que ya contaba con Ederson, Asensio, Kanté y Guendouzi, entre otros. También significará el regreso de Soyuncu al que fue su estadio durante una temporada. Precaución deberán tener con el Viking noruego, debutante en Champions tras superar la fase previa que derrocó al Bodo en Liga. Las fechas todavía se desconocen, pero se determinarán en los próximos días.