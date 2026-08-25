La final de la Champions League 2026-27: dónde se juega y qué día es

El verano se termina y eso significa que regresa la máxima competición europea. La UEFA Champions League 2026/27 ya es una realidad, puesto que ya se están jugando los play-offs de clasificación. Todos los equipos quieren estar presentes en la ansiada final, que se disputará el 5 de junio de 2027 en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, en la casa del Atlético de Madrid.

La capital de España vuelve a acoger una nueva final, la sexta de su historia. La única ciudad que ha tenido más es Londres. La última ocasión fue en 2019 y el partido también se disputo en el feudo colchonero, donde el Liverpool se impuso al Tottenham 2-0 y consiguió su sexto título.

El equipo que salga vencedor en Madrid tendrá el privilegio de levantar el trofeo de la UEFA Champions League, que mide 73,5 cm de altura y pesa 7,5 kilogramos. Además, también obtendrán una clasificación directa para la siguiente edición y para la final de la Supercopa de la UEFA. Sin embargo, para llegar al último partido necesitarán pasar por todas las rondas. El sorteo de la fase de liga se realizará el jueves 27 de agosto.

En qué estadio se juega la final de la Champions League

La final de la Champions se jugará en el Riyadh Air Metropolitano, el estadio del Atlético de Madrid. El feudo de los colchoneros está perfectamente preparado para recibir un evento de estas características, ya que cuenta con un aforo preparado para 70.692 espectadores, con el 96% de ellos a cubierto. Además, la parcela del campo cuenta con dos Fan Zones y 88.150 metros cuadrados.

Cuándo es la final de la Champions League

El partido más importante del fútbol europeo se jugará el 5 de junio de 2027 en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. La propia UEFA advierte que las fechas están sujetas a cambios, aunque en principio no debería haber ninguna modificación. Esta edición terminará más tarde que la anterior, que se cerró el 30 de mayo de 2026 con victoria para el PSG.